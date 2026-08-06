Mariana Ochoa revela las duras estrategias de producción en “La Casa de los Famosos México”

Tras su reciente salida del programa “La Casa de los Famosos México 4”, Mariana Ochoa ofreció un detallado testimonio sobre las dinámicas internas que, según ella, la producción del reality utiliza para generar contenido de alto impacto emocional.

En una entrevista con el periodista Jessie Cervantes, la cantante, explicó que el ambiente dentro de la casa no es producto del azar, es más bien una estrategia planeada para desestabilizar a los participantes.

Ochoa reveló que el control del sueño es una de las herramientas principales, lograda a través de varios estímulos ambientales: Iniciando con la iluminación constante, ya que las luces de las habitaciones se mantienen encendidas por largos periodos o se encienden de forma abrupta, impidiendo un descanso reparador.

Se suma las temperaturas extremas, puesto que la climatización se ajusta a niveles de frío intenso para generar incomodidad y dificultar el sueño.

Y, por último, habló de la desorientación horaria debido a que las actividades, llamadas al confesionario y dinámicas grupales se programan a horas inconvenientes, obligando a los famosos a permanecer en un estado de alerta permanente.

Impacto psicólogico

La exintegrante de OV7 afirmó que esta privación de sueño tiene un impacto psicológico directo, porque según su criterio acentúa el cansancio, altera la convivencia, multiplica los malentendidos y desencadena fricciones entre los habitantes en un corto período de tiempo, lo que finalmente se traduce en el drama que el programa busca capturar ante las cámaras.

“No te dejan dormir fácilmente; la iluminación y el frío que ponen en los cuartos están diseñados precisamente para mantenerte alerta, desorientado y con las emociones a flor de piel“, fueron parte de las declaraciones de la actriz.

Además de las condiciones dentro de la casa, Ochoa también detalló los estrictos protocolos de aislamiento durante las galas de eliminación, donde los concursantes son trasladados con los ojos vendados por accesos secundarios para evitar cualquier contacto con el exterior y mantenerlos en absoluta incertidumbre hasta el momento del veredicto público.

Este próximo domingo, 9 de agosto, se conocerá el nombre de la segunda persona eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”.

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