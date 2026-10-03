Shakira sorprendió con Dua Lipa como invitada especial en su residencia en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid, parte del cierre de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, vivió este sábado su momento más imponente. Para sorpresa de las miles de personas congregadas en el recinto Iberdrola Music, Dua Lipa subió al escenario como la gran estrella invitada de la velada.

Aunque en los días previos los rumores entre los seguidores apuntaban a una aparición del colombiano Maluma —con quien Shakira lanzó recientemente el tema “Agua”—, la gran sorpresa de la noche llegó desde la escena pop internacional. Ambas figuras consumaron así una colaboración inédita, ya que nunca antes habían compartido escenario ni grabado juntas en un estudio.

Para este histórico encuentro las artistas eligieron interpretar a dúo “Antología”, la emblemática balada perteneciente al disco “Pies descalzos” (1995). La unión de sus voces transformó el recinto en un coro masivo que celebró el choque de dos generaciones de la música.

Con esta actuación, Dua Lipa se suma a la selecta lista de invitados de renombre que han acompañado a la autora de “Las de la intuición” durante su estancia en la capital española, entre los que figuran Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo.

La residencia inició el pasado 18 de septiembre en una estructura erigida especialmente para la ocasión dentro del espacio Iberdrola Music, concebida como un estadio propio y una “miniciudad” orientada a la celebración de la cultura latina. De los 12 espectáculos programados inicialmente, Shakira ha completado ya ocho noches sucesivas, dejando solo cuatro citas restantes: este domingo 4 de octubre y el fin de semana del 9, 10 y 11 de octubre.

Esta serie de conciertos en España constituye el broche de oro para “Las Mujeres Ya No Lloran”, producción certificada como la gira latina más taquillera de la historia tras reunir a más de 400.000 personas en escenarios masivos como el Zócalo de la Ciudad de México.

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