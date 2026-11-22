Katie Zacharia, la mujer que fungió como secretaria de prensa de la Casa Blanca tan sólo cinco días, emitió una bravía crítica dirigida a los republicanos por haber perdido las elecciones intermedias.

La californiana de 42 años se vio forzada a presentar su dimisión ante la presión ejercida por un sector de la prensa al descubrir que había mentido al asegurar haberse graduado.

Sin embargo, nunca aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California ni cuenta con licencia para ejercer el derecho en territorio estadounidense.

De hecho, el Colegio de Abogados de California presentó una queja en su contra por ejercer o presentarse como abogada sin licencia.

Thank you, President Trump, for your kind words and the opportunity to serve as your Press Secretary!



President Trump continues to strengthen America, defend our republic’s sovereignty, fight for us abroad, and secure our future for generations. ??????



Thank you also,? pic.twitter.com/XhWcyV4gkn — Katie Zacharia (@KatieZacharia) November 21, 2026

A pesar del respaldo que en su momento tuvo por parte de los conservadores para sumarse al equipo de trabajo de la Casa Blanca, en un dialogo entablado con The Free Press, Zacharia reconoció sentirse molesta por la manera cómo fueron derrotados por sus adversarios demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

“Los republicanos son pésimos en ataque. Es decir, no podemos ganar. No somos buenos ganando”, señaló.

Al ser cuestionada sobre su fugaz experiencia de haber trabajado bajo las órdenes del magnate neoyorquino, la comentarista política agradeció por la oportunidad surgida en su carrera, dejando claro que fue ella quien optó por dar un paso al costado.

“El presidente Trump me hizo famosa. Ya no puedo seguirle el ritmo. Tuve que contratar a alguien para que hiciera un seguimiento de todas mis oportunidades”, mencionó.

Durante la charla, Katie Zacharia sorprendió al reconocer que continuará resentida con quienes le fueron poniendo piedras en el camino obligándola a renunciar a su puesto en la administración Trump.

“Después de todo lo que pasó, algunos amigos me decían que debía orar por mis enemigos, y yo les respondía: ‘No, la justicia es del Señor, y a veces uno quiere ver que quienes te han hecho daño reciban su merecido'”, externó.

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