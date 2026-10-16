Katie Zacharia enfrenta críticas tras su debut y admite que no aprobó el examen de abogacía

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, enfrenta una primera semana complicada como portavoz del presidente Donald Trump. Tras una breve conferencia ante los periodistas y las críticas por su formación jurídica, la funcionaria defendió su desempeño y explicó por qué se presenta como abogada, aunque no aprobó el examen profesional en California.

En una entrevista con Human Events, Zacharia aseguró que tuvo menos de dos horas para preparar su primera comparecencia ante la prensa. Según relató, recibió el material informativo la noche anterior y pasó la madrugada revisando los temas antes de presentarse ante los medios de comunicación.

Una conferencia breve bajo presión

Zacharia explicó que su intención era mantener corta la sesión porque Trump respondería preguntas de los periodistas más tarde, cuando se dirigiera al helicóptero presidencial Marine One.

“Mi objetivo era que fuera breve, teniendo en cuenta que él es su mejor portavoz y que le encantaría, y de hecho le encanta, charlar con los medios de comunicación de camino al Marine One”, dijo. Añadió que quería mostrarle respeto y no interrumpir su espacio con los reporteros.

La conferencia duró menos de 15 minutos y la portavoz respondió preguntas de solo tres periodistas. Su debut generó críticas entre comentaristas y antiguos funcionarios de comunicación de la Casa Blanca, aunque Trump defendió su desempeño.

La controversia por su formación jurídica

La polémica también se centra en cómo Zacharia ha descrito sus credenciales profesionales. La secretaria de la Casa Blanca se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero confirmó en una entrevista con Fox News que no aprobó el examen de abogacía de California y que tampoco volvió a presentarlo.

Zacharia explicó que estaba organizando su boda y preparándose para mudarse a China con su esposo, quien trabajaba en Beijing, cuando presentó el examen. Por ese motivo, consideró que el resultado era “en cierto modo intrascendente”, pues no tenía previsto ejercer como abogada colegiada en Estados Unidos en ese momento.

La portavoz aseguró que consultó a expertos jurídicos antes de utilizar el título de abogada al ofrecer análisis legales. “Nunca di la impresión de ser abogado”, sostuvo, y afirmó que no intervendrá en asuntos legales como parte de sus funciones en la Casa Blanca.

Cómo consiguió el puesto

Antes de asumir el cargo, Zacharia trabajaba como asesora de comunicaciones para la empresa que gestiona Truth Social, la red social de Trump. Según relató, seguía de cerca las publicaciones del presidente y participaba en programas de televisión para comentar los asuntos que consideraba prioritarios para él.

También dijo que no quería parecer que hacía campaña para obtener el puesto que dejó vacante Karoline Leavitt. Afirmó que recibió una llamada de Trump el 7 de octubre y que al día siguiente viajó a Washington para reunirse con él.

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