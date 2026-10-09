Trump se inclina por otra rubia para ocupar el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca

Acabó la espera para conocer a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, pues el presidente Donald Trump eligió a otra rubia para ocupar dicho cargo en reemplazo de Karoline Leavitt.

Poco más de un mes después de que la republicana de New Hampshire decidió renunciar, el magnate neoyorquino optó por Katie Zacharia como suplente.

El camino político de la abogada de 42 años inició dos décadas atrás, cuando llegó a Washington como becaria del Comité Nacional Republicano durante la administración de George W. Bush.

Luego haber ocupado un puesto de alta funcionaria en el Departamento de Seguridad Nacional durante dos meses, desde junio, la rubia experta en legislación se desempeñaba como asesora sénior de comunicaciones en Trump Media and Technology Group y Truth Social.

Mediante una publicación en dicha plataforma, el magnate neoyorquino anunció la designación de la rubia californiana.

“Es un gran honor para mí nombrar a Katie Zacharia como secretaria de Prensa. Anteriormente fue Portavoz y Subsecretaria Adjunta de Asuntos Públicos en el Departamento de Seguridad Nacional.

Katie es una distinguida graduada de la Universidad de Pepperdine y de la Facultad de Derecho Pepperdine Caruso, abogada y comentarista frecuente en medios como Fox News y Newsmax. Tiene un historial intachable de apoyo y ha sido una colaboradora leal y brillante desde el principio”, señala parte del mensaje.

La nueva integrante del gabinete de Trump también recurrió a las redes sociales para agradecer la oportunidad brindada por el jefe de la nación.

“Servir al presidente Trump y al pueblo estadounidense en este hito crucial de 250 años es el mayor honor de mi vida. Le ha demostrado a Estados Unidos que podemos volver a ser grandes, y trabaja para lograr esa grandeza cada día. Su confianza es un verdadero privilegio, y su liderazgo es una bendición para este país.

El trabajo que tenemos por delante consiste en seguir obteniendo resultados sólidos para nuestro país y comunicar al pueblo estadounidense los grandes logros que esta Administración consigue día tras día”, escribió.

Cuando trabajó como suplente en el Departamento de Seguridad Nacional, Katie Zacharia se desplazaba diariamente desde California, lugar donde vive al lado de sus pequeños hijos, hasta Washington.

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