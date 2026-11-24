El migrante salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado por error en marzo de 2025, abandonó este martes 24 de noviembre Estados Unidos rumbo a España, después de alcanzar un acuerdo con las autoridades federales que puso fin a una disputa migratoria de 20 meses con el Gobierno del presidente Donald Trump.

Abrego García, de 31 años, abordó un vuelo comercial con destino a Madrid desde un aeropuerto cercano a Washington, según informó ABC News. Su salida ocurrió después de varios intentos de deportarlo a países como Liberia, Uganda y Esuatini.

De acuerdo con The Washington Post, el acuerdo permitió que eligiera su destino y abandonara voluntariamente Estados Unidos. Aunque viajó a España, sus abogados señalaron que tenía planes de establecerse posteriormente en México.

Antes de abordar el avión, las autoridades le retiraron el dispositivo de vigilancia electrónica que portaba desde su regreso al país.

El senador demócrata Chris Van Hollen, quien intervino públicamente en su defensa, celebró la decisión.

“Hace un año y medio, la Administración Trump quería dejar que Kilmar Abrego García se pudriera en una prisión salvadoreña. Hoy, Kilmar viaja a un país de su elección”, declaró a ABC News.

“Me alivia saber que estará a salvo, en un país de su elección y libre, incluso de la persecución constante de esta Administración”, añadió.

"I am relieved that he will be safe, in a country of his choosing, and free ? including from this Administration's constant persecution," Democratic Senator Chris Van Hollen says on Kilmar Abrego García. "This is a victory for due process and our Constitution." pic.twitter.com/ZFvfb5V8dE — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) November 24, 2026

Una deportación que llegó a la Corte Suprema

El caso comenzó el 15 de marzo de 2025, cuando agentes migratorios detuvieron a Abrego García en Maryland y lo enviaron a El Salvador, pese a que una resolución judicial de 2019 prohibía su deportación a ese país por el riesgo de persecución que enfrentaba.

El salvadoreño vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y su familia. Tras su expulsión, permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida durante el Gobierno de Nayib Bukele.

La Administración Trump reconoció que su deportación respondió a un error administrativo, aunque sostuvo que tenía presuntos vínculos con la pandilla MS-13, acusación que él negó.

La controversia llegó hasta la Corte Suprema, que respaldó una resolución para facilitar su regreso. Finalmente, el 6 de junio de 2025, las autoridades lo trasladaron nuevamente a Estados Unidos.

Acusaciones penales y acuerdo migratorio

Tras su regreso, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Abrego García por presunto transporte ilegal de migrantes, relacionados con una intervención policial ocurrida en Tennessee en 2022.

Su defensa rechazó las acusaciones y denunció represalias por haber impugnado su deportación. En mayo de 2026, un tribunal federal desestimó los cargos al considerar que existían elementos de persecución selectiva. La decisión fue apelada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también mantuvo sus intentos de expulsarlo a un tercer país, aunque enfrentó obstáculos legales.

Según Telemundo, sus abogados plantearon inicialmente una salida voluntaria hacia Costa Rica, pero las negociaciones no prosperaron. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió su traslado a España.

La jueza federal Paula Xinis emitió una resolución días antes de su salida, aunque el documento permaneció bajo secreto judicial y no se conocieron todos sus términos.

Así, el desenlace marcó un cambio en uno de los casos más controvertidos de la política migratoria de Trump.

La salida de Abrego García cerró su prolongada confrontación migratoria con las autoridades estadounidenses, aunque no significó necesariamente el fin de todos los procedimientos judiciales relacionados con su caso.

Sigue leyendo: