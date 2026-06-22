Delaney Hall: inmigrantes suspenden huelga de hambre por temor a castigos y aislamiento

Más de 300 inmigrantes detenidos en el centro de detención de Delaney Hall concluyeron este lunes una huelga de hambre que mantuvieron durante varias semanas para exigir mejores condiciones de reclusión.

Activistas denunciaron que la protesta terminó debido a presuntas medidas de intimidación, castigos disciplinarios y amenazas de aislamiento por parte del personal de seguridad del Centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



La manifestación comenzó el pasado 22 de mayo dentro de las instalaciones administradas por Geo Group, consideradas las más grandes para la detención de inmigrantes en la costa este de Estados Unidos, con capacidad para albergar a 1,196 personas.

Demandaban mejores condiciones de vida

Los participantes reclamaban una serie de mejoras relacionadas con la alimentación, la atención médica y el acceso a agua potable. También exigían el fin de los presuntos malos tratos dentro del centro y la liberación de personas enfermas y menores de edad.

Aunque los detenidos decidieron retomar sus actividades diarias y volver a consumir alimentos, sus demandas continúan sin ser atendidas, de acuerdo con organizaciones que han acompañado la protesta desde el exterior.

Activistas denuncian represalias contra participantes

Sally Pillay, integrante de la organización Eyes on ICE, señaló que muchos de los inmigrantes decidieron abandonar la huelga ante el temor de ser enviados a aislamiento o enfrentar otras sanciones.

ICE officers at Delaney Hall are now wearing what looks like Military uniforms which say ICE and Police on them. They literally look like they’re going to War in another Country. pic.twitter.com/JuKqRTBpox — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) June 22, 2026





Según explicó, varios participantes fueron trasladados a centros de detención ubicados en diferentes estados como Pensilvania, Luisiana, Texas, California, Arizona y Colorado, lo que dificultó el contacto con abogados, familiares y redes de apoyo.

La activista aseguró que estas medidas generaron preocupación entre los detenidos y sus familias, quienes han permanecido durante semanas frente al complejo migratorio exigiendo información sobre sus seres queridos.

Restricciones en visitas generan inconformidad

Durante el desarrollo de la huelga, las visitas a los inmigrantes fueron suspendidas. Aunque posteriormente se restablecieron, las nuevas condiciones limitan el acceso únicamente a familiares directos incluidos en listas previamente autorizadas por la administración del centro.

Las visitas, además, se realizan solo dos veces por semana y con una duración de 30 minutos en determinadas unidades.

La falta de información sobre estas nuevas reglas provocó que varias personas fueran rechazadas al intentar ingresar. Tan solo durante la celebración del Día del Padre, alrededor de 80 familiares acudieron a visitar a detenidos, pero cerca de 30 no pudieron acceder al centro.

Acusan obstáculos para supervisión legislativa

Organizaciones defensoras de derechos migrantes también denunciaron restricciones para que los detenidos puedan reunirse con miembros del Congreso estadounidense que realizan visitas de supervisión.

De acuerdo con los activistas, los inmigrantes deben firmar previamente documentos de renuncia a la privacidad disponibles únicamente en inglés y entregar los formularios antes de la llegada de los legisladores.

Para las organizaciones, este procedimiento representa una barrera que podría desalentar las denuncias sobre las condiciones dentro del centro.

Persisten dudas sobre migrantes trasladados

Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey por la Justicia para los Inmigrantes, afirmó que los traslados de detenidos han generado incertidumbre sobre el paradero de numerosas personas.

Entre los casos mencionados se encuentra el de un joven de 20 años que cruzó la frontera hace dos años y que recientemente fue trasladado sin que su ubicación haya sido confirmada.



La activista advirtió que existen más casos similares y expresó preocupación por la falta de información sobre el estado y destino de cientos de inmigrantes que han sido removidos de Delaney Hall durante las últimas semanas.

La situación mantiene la atención de organizaciones civiles y familiares, quienes continúan exigiendo transparencia sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos de las personas migrantes recluidas en el centro.

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