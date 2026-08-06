Asesinó brutalmente a su madre en Florida una semana después de que ella pagara su fianza

Una mujer que había iniciado una nueva etapa de su vida en Florida con la esperanza de ayudar a su hijo a recibir atención de salud mental murió presuntamente a manos de él apenas unas semanas después de mudarse.

Las autoridades del condado de Polk identificaron a la víctima como Margaret Dufour, de 56 años, una enfermera registrada que recientemente había conseguido empleo en un hospital local. Su hijo, Gibson Nash, de 21 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por el crimen.

De acuerdo con el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, el homicidio ocurrió el 21 de julio dentro de la vivienda familiar en Eagle Lake.

La investigación comenzó tras varios choques con fuga

El caso salió a la luz luego de que los agentes respondieran a tres accidentes de tránsito con fuga ocurridos esa misma mañana.

Según la oficina del sheriff, Nash conducía un BMW modelo 2022 registrado a nombre de su madre. Las autoridades afirman que chocó contra varios vehículos, se negó a detenerse y finalmente protagonizó un último accidente al invadir el carril contrario e impactar contra otro automóvil.

Cuando los servicios de emergencia atendieron al joven, observaron que tenía sangre en las manos y en los zapatos, aunque las lesiones sufridas en el choque no explicaban esa situación.

Los investigadores indicaron que Nash también había ingerido una sobredosis de Tylenol y presentaba insuficiencia hepática, por lo que fue hospitalizado.

La víctima fue encontrada muerta en su oficina

Al comprobar que el vehículo pertenecía a Margaret Dufour, los agentes acudieron a la vivienda para verificar su estado.

Allí encontraron a la mujer sin vida en la oficina de la casa.

Durante una conferencia de prensa, el sheriff Judd calificó el hecho como uno de los asesinatos “más violentos” que ha visto en mucho tiempo.

Según las autoridades, Nash presuntamente estranguló a su madre y luego la golpeó brutalmente.

Posteriormente, las pruebas de ADN determinaron que la sangre encontrada sobre el sospechoso correspondía a la víctima. Además, los investigadores señalaron que Nash presentaba múltiples hematomas que, según la policía, serían compatibles con la violencia del ataque.

La madre había pagado la fianza de su hijo días antes

La investigación también reveló que Dufour había viajado hasta Knoxville, Tennessee, el 14 de julio para pagar la fianza de su hijo, quien había sido arrestado previamente.

Las autoridades informaron que la mujer había intentado apoyar constantemente a Nash, pese a los antecedentes de violencia.

De acuerdo con el sheriff, en abril el joven presuntamente la amenazó con un cuchillo porque ella no le permitió jugar Xbox. En otro incidente ocurrido ese mismo mes, Dufour llamó al 911 desde el baño de una tienda de vapeo después de denunciar que su hijo la había agredido y amenazado nuevamente con un arma blanca.

Aunque Nash fue detenido por esos hechos, los cargos posteriormente fueron retirados en Tennessee, según informó la oficina del sheriff.

La familia buscaba un nuevo comienzo en Florida

Las autoridades indicaron que Dufour se había mudado recientemente a Eagle Lake porque esperaba que el cambio facilitara que su hijo recibiera mejores servicios de atención en salud mental.

“Tenía una casa nueva. Tenía un nuevo trabajo. Era una mujer maravillosa y una gran madre. Nunca dejó de luchar por su hijo, incluso después de que él la amenazara de muerte y la agrediera”, declaró el sheriff Judd durante la conferencia de prensa.

El funcionario recordó además que, poco antes del crimen, agentes de su oficina habían acudido a la vivienda para ayudar a resolver un conflicto con una empresa de mudanzas e incluso colaboraron trasladando cajas al interior de la residencia.

El acusado permanece bajo custodia

Nash fue retirado del respirador artificial varios días después de su hospitalización, una vez que mostró mejoría en su condición médica.

Posteriormente, las autoridades formalizaron el cargo de asesinato en primer grado en su contra.

Actualmente permanece bajo custodia en el hospital y será trasladado a la cárcel del condado de Polk cuando reciba el alta médica.

La investigación continúa mientras las autoridades reúnen más evidencia sobre el caso.

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