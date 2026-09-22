Chris Christie contempla presentarse por tercera vez como aspirante a la presidencia en 2028

Dos infructuosos intentos de conseguir la candidatura republicana a la presidencia, lejos de mermar la confianza de Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, parecen haberla fortalecido para apostar por una tercera campaña.

Durante la Cumbre de Granite State sobre Juegos Responsables, el político conservador de 64 años reconoció que su nombre podría volver a figurar en la boleta electoral durante las primarias republicanas como una opción alternativa de gobernar a la nación al igual que en 2016 y 2024.

“Cualquiera que venga aquí y se haya postulado alguna vez a la presidencia y les haya dicho que no lo está considerando nuevamente, está mintiendo… Una vez que pasas por el proceso mental de convencerte de que puedes ser presidente, y luego por el siguiente paso de que deberías ser presidente, eso no se te quita de la cabeza”, expuso.

El único aspirante republicano en negarse a respaldar a Donald Trump como ganador de la candidatura republicana en 2024 hasta bromeó al imaginar lo que pensaba argumentarle a su esposa al atreverse a postularse una vez más.

“Si voy a volver a casa con mi esposa y decirle: ‘Sé que quizás no lo creas, pero a la tercera va la vencida’, más me vale tener una teoría sólida”, mencionó.

Christie anticipó que su siguiente paso en la arena política dependerá de los resultados en las elecciones de mitad de mandato, donde augura días complejos para su partido.

La mayoría de los resultados de las encuestas anticipadas coinciden en señalar que existe una alta probabilidad de que los demócratas recuperarán el control de la Cámara de Representantes y, en un descuido, hasta el Senado.

Bajo esa premisa, el presidente Donald Trump enfrentaría el riesgo de la formulación de un juicio político en su contra.

Consciente de ello, Chris Christie levantaría la mano con una propuesta de restructurar al Partido Republicano para tratar de conservar la Casa Blanca en 2028.

No obstante, el camino del ex gobernador no está despejado, pues para aspirar a la candidatura republicana debe superar primero tanto al vicepresidente, James David Vance; como al secretario de Estado, Marco Rubio, pues ambos son prácticamente candidatos naturales para reemplazar a Trump en caso de convencer a los votantes de respaldarlos ya sea por separado o tándem como compañeros de fórmula.

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