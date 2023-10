Chris Christie promete salir a la calle para confrontar cara a cara a Donald Trump

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana de cara a las elecciones del próximo año, se comprometió a que en algún momento confrontará a Donald Trump públicamente, aunque para ello deba salir a la calle en su búsqueda.

Ante la negativa del expresidente de presentarse a los debates organizados por el Comité Nacional Republicano para enfrentar a sus adversarios de partido, en una entrevista concedida para la cadena de televisión Fox News, Christie dio a conocer que buscará, de una u otra manera, hacerlo responder todos comentarios despectivos que Trump ha hecho en su contra, aunque advirtió no ofrecer pistas para tomar por sorpresa al sequito de seguridad que lo rodea.

“Prepárense. Eso es todo lo que les voy a decir, porque si le doy a (Trump) y al Servicio Secreto un aviso sobre dónde voy a estar, será mucho más difícil para mí llegar hasta él. Recuerden, él es el único tipo que camina con la protección del Servicio Secreto. Entonces, eso hace que todo esto sea un poco más complicado, pero yo también estuve en las fuerzas del orden, así que quédense conmigo”, mencionó.

Aunque durante años apoyó a Donald Trump, en la actualidad Chris Christie es uno de sus máximos detractores. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Cuestionado sobre la desventaja que muestran los resultados de las encuestas sobre su campaña con respecto a la del magnate de 77 años, Chris Christie se mostró convencido de tener el tiempo suficiente para lograr derrotarlo.

“Tenemos más de 100 días hasta las primarias. Donald Trump y yo nos encontraremos cara a cara, ya sea en un escenario de debate o cuando salga de un edificio en algún lugar.

Si crees que esta carrera ha sido interesante hasta ahora, todavía no tengo el tanque lleno de gasolina. Los chicos de New Jersey están acostumbrados a tratar con detestables fanfarrones de New York toda nuestra vida, por lo que no tenemos ningún problema en tratar con ellos en una carrera presidencial”, subrayó.

Lo cierto es que mientras se enfrenta a cuatro acusaciones legales, Donald Trump continúa encabezando los sondeos que le miden el pulso a los republicanos inscritos en el padrón electoral con una ventaja de hasta 40 puntos con respecto a su más cercano adversario sin que la tendencia advierta que el panorama pueda mejorar para el resto de los aspirantes.

De hecho, los datos apuntan que la campaña de Chris Christie se encuentra estancada y ello podría dejarlo fuera de carrera por la candidatura tempranamente.

Sigue leyendo: