“Nos encaminamos hacia una derrota monumental como partido”, augura el republicano Chris Christie

Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, se sumó a varios de sus colegas conservadores convencidos de que el Partido Republicano se aproxima a sufrir un descalabro en las elecciones de mitad de mandato programadas para llevarse a cabo en noviembre.

El ex aspirante a la candidatura republicana que fue superado ampliamente por Donald Trump en el proceso interno de su partido, parece haber vuelto con nuevos bríos para ser más crítico en sus señalamientos sobre los errores del actual gobierno, pues bajo su perspectiva el jefe de la nación ha interpuesto sus intereses personales por encima de las necesidades de la sociedad.

Durante su participación en el podcast del comediante Hasan Minhaj, el republicano de 63 años señaló estar convencido de que se avecina un complejo momento para su partido.

“Creo que nos encaminamos hacia una derrota monumental como partido en las elecciones de mitad de mandato de 2026, y cuando eso suceda, creo que la gente, por razones prácticas, comenzará a reevaluar si realmente quiere seguir escuchando lo que llevó a la derrota o si prefiere escuchar ideas diferentes”, indicó.

Hace unos meses, Chris Christie fue cuestionado sobre la posibilidad de abandonar las filas de los conservadores, lo cual descartó al menos de manera temporal.

Hace algunos meses, Chris Christie negó la posibilidad de cambiar de partido político. (Crédito: Robert F. Bukaty / AP)

A diferencia de la mayoría de los miembros de su partido, el aguerrido abogado que gobernó Nueva Jersey entre 2010 y 2018, no quita el dedo del renglón en ver al presidente de la nación como un lastre del cual deberían marcar distancia, pues lo considera “indisciplinado, inmaduro y narcisista”.

Aunque Christie prevé que en noviembre los demócratas recuperarán el control de la Cámara de Representantes y quizá hasta el Senado, no vislumbra que la cúpula de su partido se atreva a reformular su propuesta política de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

“Hay que tener una visión a largo plazo. Creo que las cosas cambiarán, pero no sucederá de un día para otro. Hay que empezar a sentar las bases. No sucede así de repente”, puntualizó.

Cabe señalar que Chris Christie fracaso en dos intentos para tratar de convertirse en candidato presidencial republicano.

Sigue leyendo:

• Chris Christie no descarta contender por la presidencia en 2028

• Chris Christie afirma que el intento de asesinato de Donald Trump “no cambia quién es él”

• Donald Trump se mofa de Chris Christie con un meme

• Chris Christie promete salir a la calle para confrontar cara a cara a Donald Trump