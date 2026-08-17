Familia Buss en conflicto para desligarse definitivamente de los Lakers

La familia Buss decidió vender el 17.8% que todavía conservaba de Los Angeles Lakers, una operación que pondrá fin a su participación directa en la franquicia y también al mandato de Jeanie Buss como gobernadora del equipo, aún cuando ella no está de acuerdo con la medida. Las acciones serán adquiridas por el grupo encabezado por Josh Kushner y Bob Iger, quienes avanzan para convertirse en los nuevos propietarios mayoritarios.

La transacción todavía necesita la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, por lo que el cambio de propiedad no se ha completado. La próxima reunión de la junta está prevista para el 15 y 16 de septiembre en Nueva York.

Jeanie Buss ocupa el cargo de gobernadora desde 2013, cuando asumió la responsabilidad tras la muerte de su padre, Jerry Buss. Sin embargo, una vez que se concrete la venta, ya no tendrá el porcentaje requerido por la NBA para conservar esa posición. Las reglas de la liga establecen que los propietarios mayoritarios o gobernadores deben controlar al menos el 15% de una franquicia.

Jeanie Buss was the lone family member not in favor to sell as the five siblings voted 5-0 — including two of the three trustees — to sell the Buss stake, sources said. Jeanie Buss' attorney says tonight that she intends to battle the remainder of the family in order to keep? https://t.co/5NpDOvLf7a — Shams Charania (@ShamsCharania) August 17, 2026

La decisión fue respaldada por seis integrantes del fideicomiso familiar: Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse Buss. Se necesitaban cuatro votos para activar la cláusula de venta conjunta relacionada con la operación que involucra a Mark Walter, Kushner e Iger.

“Hemos decidido como familia vender las acciones restantes del fideicomiso de la familia Buss al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso”, declaró la familia en un comunicado. “Amamos a los Lakers y a sus aficionados, y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con elegancia mientras aún podemos hacerlo”.

Sin embargo, minutos más tarde The Athletic reportó que el abogado de Jeanie ha argumentado que la votación para vender es “nula” debido a un fundamento legal que requiere que ella sea la propietaria controladora de por vida, con lo cual intentarían evitar la transacción.

De acuerdo con esta postura, la todavía Gobernadora de los Lakers intenta desmentir el acuerdo familiar revelado por el periodista Shams Charania para que la familia Buss se desligue definitivamente de la franquicia.

.@CAPostSports publica la carta de los abogados de Jeanie Buss a los abogados de sus hermanos exigiendo que se retraigan de su voto de venta del 17.8% de @LosLakers que le pertenece a los hermanos Buss.



Novelezca. pic.twitter.com/YuCH48dObn — Álvaro Martín (@AlvaroNBAMartin) August 17, 2026

Una salida después de años de tensiones familiares

El nuevo movimiento llegaría después de un proceso que ya había provocado diferencias dentro de la familia. En junio, los Buss habían acordado vender su participación a Walter con una valoración de $10,000 millones de dólares, cifra que en aquel momento representaba un récord para una franquicia deportiva profesional estadounidense.

Varios hermanos de Jeanie se sintieron frustrados por aquella operación y consideraron que la venta había sido precipitada. Según fuentes cercanas al proceso, algunos también se sintieron presionados para respaldarla. Finalmente, los seis votaron a favor de continuar con la transacción.

The Buss family Lakers investment breakdown:



? Purchase price (1979): $67.5 million

? Sale valuation (2026): $12.5 billion

? Return on investment: 18,500%+

? Years of ownership: 46

? NBA Championships during era: 11



One of the greatest sports investments in HISTORY. pic.twitter.com/TRAIjN3SCO — ???????? ? (@PurpGoldLakers) August 17, 2026

La operación con Walter se cerró a finales de octubre de 2025 y cada uno de los hermanos recibió cerca de $500 millones de dólares después de impuestos. El acuerdo permitía que Jeanie permaneciera como gobernadora hasta 2030, pero sus hermanos dejaron sus cargos dentro de los Lakers durante los meses posteriores.

Antes de que la NBA dé el visto bueno definitivo, Kushner deberá desprenderse de su participación minoritaria en el Miami Heat. La Junta de Gobernadores será la encargada de aprobar formalmente el cambio de propiedad, un procedimiento que podría extenderse hasta su próxima reunión en Nueva York.

Así, finaliza una era dorada que comenzó en 1979 con el liderazgo ganador de Jerry Buss. Bajo su propiedad, Los Ángeles conquistó 10 campeonatos, con figuras como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal y Kobe Bryant como protagonistas de distintas etapas. Buss permaneció como propietario hasta su fallecimiento en 2013, dejando el control de la franquicia en manos de sus hijos.

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