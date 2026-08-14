Número ’21’ de Kevin Garnett en la NBA será retirado por los Timberwolves

La camiseta con el número 21 de Kevin Garnett tendrá un lugar permanente en la historia de los Minnesota Timberwolves. La franquicia anunció este viernes que retirará el dorsal del integrante del Salón de la Fama después del partido que disputará contra los Boston Celtics el 28 de febrero en el Target Center.

La ceremonia será el segundo homenaje de este tipo en los 37 años de historia de los Timberwolves. El único antecedente corresponde al número 2 de Malik Sealy, quien fue compañero y amigo cercano de Garnett y murió en un accidente automovilístico en 2000.

El reconocimiento llegará durante una celebración que Minnesota desarrollará a lo largo de toda la temporada para destacar el impacto que Garnett tuvo en la franquicia, en el estado de Minnesota y entre una generación de aficionados al básquetbol.

“Será el eje central de una celebración que se desarrollará durante toda la temporada en honor al extraordinario impacto de Garnett en los Timberwolves, el estado de Minnesota y toda una generación de aficionados al básquetbol”, informó el equipo en un comunicado.

Una figura histórica para Minnesota

Garnett construyó prácticamente toda la primera etapa de su carrera en Minnesota. Allí disputó sus primeras 12 temporadas antes de ser enviado a los Celtics en 2007. En Boston consiguió su único campeonato de la NBA, en 2008, durante su primera campaña con la franquicia.

Su vínculo con los Timberwolves se extendió nuevamente en 2015, cuando regresó al equipo para disputar allí la última temporada de sus 21 años en la liga.

El ala-pívot, que actualmente tiene 50 años, mantiene el liderazgo histórico de la organización en varias categorías estadísticas. Nadie ha anotado más puntos, conseguido más rebotes, repartido más asistencias, robado más balones o registrado más bloqueos con la camiseta de Minnesota.

También es el único jugador en la historia de los Timberwolves que ha recibido el premio al Jugador Más Valioso de la NBA.

Ese reconocimiento llegó en la temporada 2003-04, cuando Garnett condujo a Minnesota hasta las finales de la Conferencia Oeste. Antes de alcanzar aquella instancia, el equipo había conseguido ocho apariciones consecutivas en los playoffs entre 1997 y 2004.

El encuentro elegido para retirar su número tendrá además un componente especial: será frente a Boston, organización que ya retiró otro de sus dorsales. Los Celtics retiraron el número 5 de Garnett en 2022.

Del distanciamiento con el antiguo dueño a su regreso

Durante varios años, Garnett mantuvo una relación distante con Glen Taylor, antiguo propietario de los Timberwolves. La situación cambió después de la llegada de los nuevos dueños, entre ellos el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y Marc Lore.

La nueva administración restableció el vínculo con Garnett y el año pasado lo incorporó como embajador de la franquicia. Su regreso al Target Center se produjo en abril, durante el último partido de Minnesota correspondiente a la temporada regular 2025-26.

Ahora, el reconocimiento será mucho mayor.

Los nuevos propietarios calificaron la decisión de retirar el número 21 como la máxima distinción que la organización podía otorgarle por su trayectoria.

“Retirar el número 21 es el máximo reconocimiento a todo lo que (Garnett) ha significado para esta franquicia y nuestros aficionados”, señalaron Rodríguez y Lore.

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