Secretario de Defensa niega que los militares desplegados en Irán estén cayendo en la desesperación

Pete Hegseth, secretario de Defensa, descarta que algunos militares desplegados en el Golfo de Omán —como parte de la guerra librada en contra de Irán— estén siendo víctimas de la desesperación como lo indica algunos mensajes de texto publicados en redes sociales, donde incluso se mencionan algunos intentos de soldados tratando de lanzarse al mar desde el portaaviones USS Abraham Lincoln.

En declaraciones emitidas a la cadena de televisión Newsmax, el máximo responsable del Departamento de Defensa afirma que la información divulgada con respecto a posibles problemas surgidos al interior de la embarcación de propulsión nuclear, citando escasez de suministros, contaminación del agua y deterioro de la salud mental del personal militar, carece de fundamento, pues la administración Trump no ha dejado de estar al pendiente de las necesidades del personal militar.

“Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán tengan todo lo que podemos proporcionarles en cada momento.

Algunos despliegues son más largos que otros, y siento un profundo respeto y gratitud por esos marineros. Lo que hacen en alta mar y en esas condiciones extremas, con tan pocas escalas en puerto, es increíble”, expresó con respecto al hecho de que el USS Abraham Lincoln no ha tocado tierra desde noviembre cuando se le ordenó desplazarse hacia el Golfo de Omán desde donde vigilan las operaciones iranís.

Bajo la perspectiva del responsable del Departamento de Defensa, los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses están preparados para enfrentarse a las condiciones más adversas que puedan existir. (Armada estadounidense vía AP)

De manera hábil, Hegseth no tocó el tema relacionado con presuntos intentos de miembros de la armada tratando de saltar por la borda del imponente portaaviones debido a lo complejo que resulta permanecer en medio del mar bajo condiciones extremas y sin una fecha para volver a casa, pues el conflicto bélico en contra de la República Islámica no tiene una posible fecha para solucionarse.

“Mis comandantes saben que los queremos de vuelta en cuanto sea posible, nuestros secretarios de servicio lo saben, el presidente Trump lo espera”, enfatizó.

Hasta el momento, los militares desplegados cerca de Irán llevan más de 250 días sin retornar a Estados Unidos para reencontrarse con sus familiares y hasta 40 días de participar en operaciones de combate continuo.

Por ello, los demócratas del Senado exigen que se permita realizar una visita de inspección al portaaviones señalado para evaluar el estado físico y mental de los miembros de la armada.

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