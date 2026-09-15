3 signos del zodiaco tendrán suerte desde ahora, hasta el 20 de septiembre

Piscis, Aries y Tauro son los tres signos del zodiaco que, según las predicciones astrológicas, podrían vivir una semana especialmente afortunada del 14 al 20 de septiembre de 2026.

La energía de estos días invita a reconocer las oportunidades, disfrutar el presente y comprender que la prosperidad también puede llegar a través de las personas que nos rodean.

Expertos del sitio Spiritualify.org detallan que la semana comienza con la conjunción de la Luna y Venus en Escorpio, un tránsito asociado simbólicamente con la intensidad emocional, el afecto y la conexión con aquello que realmente nos hace felices.

Más adelante, el 16 de septiembre, Juno retoma su movimiento directo en Capricornio, mientras que el 18 de septiembre la Luna en Cuarto Creciente en Sagitario impulsa la acción y el crecimiento.

Estos movimientos dan forma al horóscopo afortunado para estos 3 signos del zodiaco.

1. Piscis

Piscis podría comenzar a notar que algo está cambiando a su favor. Después de un periodo de mayor introspección, este signo habría dedicado tiempo a sanar heridas, reconsiderar sus prioridades y construir una mayor seguridad emocional.

Durante esta semana, una situación que parecía perdida podría volver a despertar esperanza. La conjunción de la Luna y Venus en Escorpio puede favorecer temas relacionados con el aprendizaje, los viajes, el crecimiento espiritual y la exploración de nuevos horizontes.

Algo que antes parecía lejano podría comenzar a sentirse posible. Además, los acontecimientos actuales podrían formar parte de una historia más amplia que continúe desarrollándose en las próximas semanas. Un viejo sueño, una relación o una oportunidad podrían recuperar relevancia.

El consejo para Piscis es mantener una actitud receptiva. No todo tiene que ocurrir exactamente como lo imaginaste para convertirse en algo positivo.

A veces, una puerta que se abre de manera inesperada puede llevarte hacia un destino que no habías considerado.

2. Aries

Aries tendrá una semana ideal para dejar atrás la espera y comenzar a actuar.

El 18 de septiembre, la Luna en Cuarto Creciente en Sagitario puede despertar el impulso necesario para convertir las intenciones en movimiento.

Después de un periodo de planificación, reflexión o establecimiento de metas, este signo podría sentir que ha llegado el momento de dar el siguiente paso.

La energía de fuego de Sagitario conecta con su naturaleza decidida, pero también le recuerda que el camino puede ser tan importante como el resultado.

Aries no necesita tener toda su vida resuelta para permitirse disfrutar. Una invitación, un viaje, un curso o un cambio de rutina podrían convertirse en experiencias que devuelvan entusiasmo y abran nuevas posibilidades.

La suerte podría aparecer en situaciones sencillas: conocer a alguien interesante, aceptar una propuesta espontánea o atreverse a explorar un lugar diferente.

Esta semana, el optimismo y la curiosidad serán aliados importantes. El consejo para Aries es no esperar a que desaparezcan todas las obligaciones o incertidumbres para comenzar a vivir.

A veces, un simple “sí” puede ser el inicio de algo mucho más grande.

3. Tauro

Tauro podría descubrir que la prosperidad no siempre depende de hacer más cosas por su cuenta.

Las alianzas profesionales, las amistades, los mentores y las colaboraciones pueden adquirir una importancia especial durante esta semana.

El 16 de septiembre, el movimiento directo de Juno en Capricornio pone el foco en el compromiso, la lealtad y los acuerdos que se construyen a largo plazo.

Para Tauro, esta energía puede favorecer una conexión capaz de ayudarle a avanzar hacia una meta importante.

La oportunidad podría llegar a través de un contacto profesional, un antiguo conocido o una persona que reconozca tu potencial.

También puede tratarse de una relación romántica que aporte estabilidad y confianza.

Sin embargo, no todas las colaboraciones son necesariamente beneficiosas. Tauro deberá confiar en su intuición y elegir con criterio a quienes merecen su tiempo y energía.

El consejo para Tauro es permitir que otras personas contribuyan a sus proyectos.

La independencia es una fortaleza, pero una alianza adecuada puede acelerar el progreso y hacer que los logros sean mucho más satisfactorios.