Alfredo Meza, su esposa Luz y su hijo autista, Alfredo Jr., podrán disfrutar tranquilos el Día de Acción de Gracias y la Navidad de este año después de que los abogados de la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA), que defienden a los residentes de Bell Mobile Home Park revelaron que encontraron aproximadamente 50 deficiencias legales en el Informe de Impacto de Reubicación (RIR) que las autoridades municipales aprobaron el 14 de octubre.

“Por lo menos vamos a estar muy tranquilos porque ya estamos cobijados por LAFLA y por los abogados que nos representan, y todo lo que pase va a ser conforme a la ley, si nos sacan o no”, dijo Meza, de 79 años, originario de Durango, México, quien ha vivido en el parque de casas móviles durante 20 años.

Los errores cometidos en el RIR impedirán la probable venta del parque de viviendas móviles. De hecho, el abogado Herbert Martínez adelantó a La Opinión que en enero de 2027 presentarán una demanda contra la ciudad de Bell a nombre de la recién formada organización Unidos por Bell.

Aspecto del parque de casas móviles de Bell, el cual pretende ser vendido por la ciudad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Martínez indicó que entre las numerosas fallas legales del informe, que formarían parte de la demanda, no se incluyó información sobre cómo se pagaría la reubicación de los residentes; tampoco se informó sobre la garantía de vivienda asequible en caso de ser desalojados. El reporte se dio a conocer en agosto.

El abogado reveló que la adopción del Reporte de Impacto de Reubicación (RIR) infringe las obligaciones de la ciudad y la Autoridad de Vivienda de Bell (BCHA) conforme a diversas leyes estatales, entre ellas: la Ley de Asistencia para el Reasentamiento de California (California Relocation Assistance Act); la sección 65863.7 del Código de Gobierno (normas mínimas para la conversión de parques de casas móviles); la Ley de Preservación de Vivienda Asequible; la Ley de Autoridades de Vivienda y la Ley sobre el Elemento de Vivienda (Housing Element Law).

A estas se suman leyes que prohíben la discriminación por motivos de edad, discapacidad, nivel de bajos ingresos o fuente de financiamiento. Asimismo, argumentó que la aprobación del RIR durante la reunión especial del Concejo Municipal del pasado 14 de octubre vulneraría los derechos de los residentes al debido proceso y a una audiencia justa.

Mujeres que viven en el parque de casas móviles de Bell confían en que una demanda que se prepara les permita evitar el desplazamiento de sus hogares. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Inicio de acciones legales

María Félix, presidenta de Unidos por Bell, dijo que se prevé iniciar acciones legales contra el reporte de impacto a partir de enero. Según explicó, el documento tendría más de 50 inconsistencias, aunque el juez pediría 15 para impugnarlo. Señaló que el reporte no evaluó los efectos psicológicos y sociales en las familias y los vecinos.

“Compré mi vivienda hace tres años sin que me informaran de los planes de venta del terreno”, dijo. “Esta situación afectó mi salud emocional y ahora recibo terapia”.

María Bautista, una mujer que trabaja en la limpieza de hoteles y que es residente del parque de casas móviles Bell desde hace 15 años, relató que su situación es muy preocupante.

“Como consecuencia de la presión, se me han elevado los niveles de cortisol”, dijo. “Estoy tan estresada que ya me han referido a un cardiólogo porque me duele y se me inflama mucho el pecho”.

La señora Bautista añadió que la incertidumbre sobre si serán desalojados o no le ha provocado caída del cabello e insomnio, hasta el punto de que le han recetado medicamentos para conciliar el sueño y reducir la inflamación del pecho.

Por su parte, Silvia Bañuelos, una exasistente escolar, precisó que su casa manufacturada tiene cuatro recámaras, pero el reporte de la ciudad de Bell la registra con una sola, lo que podría afectar la totalidad de su reubicación. Ella recibió una oferta para irse del parque de casas móviles por alrededor de $190,000 dólares.

“Yo dejé de trabajar pensando que, en casa, podía enfocarme en mis hijos y ayudarlos a que siguieran adelante”, compartió. “Ahorita es imposible comprar casa y rentar es horrible. No se puede. Los intereses son muy altos, y no hay muchas viviendas a donde tendríamos que irnos”.

Para colmo de sus males, Michael L. Antwine II, quien ejerce como director administrativo de la ciudad, le respondió por correo electrónico que no podía apelar el reporte de la ciudad sobre el número de recámaras de su hogar.

“Eso es todo lo que te puedo decir, fue su respuesta”, reveló Bañuelos. “Ya nunca más me ha contestado. Esa es mi preocupación. Si me reubican, no me van a dar todo lo que merezco”.

Parece que no hay solución cuando ellos (los funcionarios de Bell) la tienen. Ellos pueden hacer que nos quedemos en nuestra casa o que seamos un número más de las personas sin vivienda. Es triste pensar que esta puede ser la última Navidad que viva en mi casa”. Silvia Bañuelos – residente del parque de casa móviles de Bell

Se quedó endeudada

Kunti Bowers narró que, debido a la pandemia de Covid-19, perdió su trabajo y pasó por repetidos descalabros económicos, tuvo accidentes y acumuló un adeudo de renta que quería resolver.

“Cuando apliqué a un programa de ayuda para el pago del alquiler, Javier Ochiqui (director de desarrollo comunitario de la ciudad de Bell) hizo el contrato en junio de 2024, pero en 2025 me dijo que no sabía si la ciudad tenía planes a futuro para continuar con el programa por la venta de la propiedad (el parque de casas móviles), el desalojo de los residentes y la reubicación”, dijo.

“Posteriormente me enviaron un correo diciendo que la ciudad tiene la discreción de participar o no; decidieron no hacerlo y me quedé con una deuda de $29,000”.

Ana Canales (centro) llora por la incertidumbre de tener que irse de su casa en Bell. La consuelan María Bautista y María Felix. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“No vamos a claudicar”

Aun cuando la situación que viven es apremiante, mujeres residentes del parque de casas móviles de Bell no se rinden y expresan sus anhelos para el Día de Acción de Gracias y Navidad:

Luz Meza: “Esta situación me tiene muy estresada. Estoy muy mal. Física y moralmente; ya no puedo dormir. No quiero salir a ningún lado; este día de Acción de Gracias y en Navidad no voy a estar tranquila”.

Fidela Sánchez: “Yo me siento igual, decepcionada. No quiero saber nada de Navidad. Aquí nos juntamos todas a jugar lotería para desestresarnos un poquito, pero al llegar la noche a veces lloro de tanto pensar en qué va a pasar con nosotros”.

Silvia Bañuelos: “El hecho de que uno no tenga paz para pasar buenos momentos con la familia y crear momentos memorables es difícil. ¿Cómo puedes hacerlo si no tienes ni siquiera la paz mental, si no tienes la seguridad de que vas a estar viviendo en tu casa? La estabilidad de una familia es su casa, en la que invertiste para pasar todo el resto de tus días”.

María Félix: “Yo soy muy optimista. Ya tenemos algo a qué agarrarnos para pelear legalmente, porque ellos pasaron un reporte de impacto mal y rápido, y las palabras de Ana María [Quintana, la alcaldesa] ese día (14 de octubre, en la junta del concilio) fueron: ‘Que quede bien establecido, que el reporte pasó y ella sabía que era un reporte mal hecho’”.

La señora Félix comentó que el Día de Acción de Gracias planea cenar con su familia y sus hijos, y “como buena mexicana, prepararé unas gallinas en barbacoa, tamales y champurrado”.

María Bautista: “Estoy feliz, que quede claro y suene fuerte. Nosotros no vamos a claudicar. Nosotros venimos de la raza dorada, de la raza de bronce. Nosotros somos descendientes de guerreros. Nuestras abuelas y bisabuelas fueron Adelitas durante la Revolución Mexicana. Esto apenas empieza. Y yo quiero decirles a la ciudad y a sus autoridades que, si quieren estas tierras, tienen que hacer las cosas correctas”.

Más de 100 familias viven en el parque de casas móviles de Bell. La ciudad dice que le está haciendo perder dinero y busca darle otro uso al terreno. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Administrador de Bell: “No sabemos si lo venderemos”

En una entrevista para La Opinión, Michael L. Antwine II, administrador de la ciudad de Bell, no aclaró si el Bell City Mobile Home Park de la calle Gage será vendido o no y si las 115 familias que viven ahí terminarán desplazadas. “Estamos evaluando la posibilidad. Aún no sabemos si lo venderemos o no. Hay varios interesados, así que nos estamos reuniendo con distintos compradores potenciales para ver si les interesa adquirir el parque de casas móviles”, dijo.

– ¿Se trata de compradores privados o de organizaciones sin fines de lucro? ¿Y cuántas ofertas han recibido hasta el momento?

“No tenemos ninguna oferta. Nadie ha presentado una oferta formal; solo están haciendo consultas y reuniéndose con nosotros. No hay ofertas”.

– En el Informe de Impacto de Reubicación (RIR), los abogados de LAFLA señalaron numerosas inconsistencias legales y enviaron una carta a la ciudad el 14 de octubre. ¿Cómo piensan responder a las inconsistencias que plantean en dicho documento?

“Esa es simplemente su opinión. Nuestro abogado municipal está revisando la carta, pero no estamos de acuerdo con lo que exponen. Una vez que nuestro abogado municipal termine la revisión, responderemos basándonos en su criterio. Pero, insisto, es solo su opinión; no la compartimos. Ellos no son expertos en la materia, al menos no en lo que respecta a la legislación sobre parques de casas móviles. No son expertos en la ley; aunque son abogados, no tienen especialización en la normativa que regula la residencia en parques de casas móviles”.

– ¿Por qué le interesa a la ciudad vender este parque de casas móviles?

“La ciudad está perdiendo un millón de dólares al año por el parque de casas móviles. Y si no encontramos una solución, tendremos que empezar a recortar otros programas de parques y recreación para nuestros jóvenes, personas mayores y niños, o incluso recortar el departamento de policía. No podemos seguir perdiendo un millón de dólares al año porque, ¿sabe qué pasará? El resto de los residentes se quejarán. ¿Por qué recortan programas? ¿Por qué recortan programas y servicios?”.

– ¿Desde cuándo están perdiendo ese millón de dólares?

“Llevamos años perdiendo dinero. Llevamos años así. Quizás un poco menos en años anteriores”.

– ¿Se refiere a uno, dos, cinco o 20 años?

“Probablemente, al menos 10 años. Desde que estoy en la ciudad —llevo aquí unos cuatro años y medio o cinco—, la situación ha sido así. Y el año anterior a mi llegada, la ciudad ya estaba perdiendo dinero”.

La ciudad está perdiendo un millón de dólares al año por el parque de casas móviles. Y si no encontramos una solución, tendremos que empezar a recortar otros programas de parques y recreación para nuestros jóvenes, personas mayores y niños" Michael L. Antwine II – Administrador de la ciudad de Bell

– ¿Entonces la ciudad está operando con déficit debido a los parques de casas móviles?

“Sí, es correcto. Por lo tanto, la ciudad ha tenido que recurrir a sus ahorros para cubrir esos déficits del parque de casas móviles. Es información pública; no estamos mintiendo ni inventándonos nada. Forma parte de nuestro presupuesto”.

– ¿Cuál es el déficit total acumulado de la ciudad en este momento?

“La ciudad es distinta a la autoridad de vivienda. Hay que entender que los parques de casas móviles son propiedad de la autoridad de vivienda, que es una entidad independiente dentro de la ciudad”.

– Pero, ¿no están ambos gestionados por las mismas personas del concejo municipal?

“Así es, pero eso no tiene ninguna implicación en lo que respecta al dinero ni a su procedencia. La ciudad no puede utilizar fondos del presupuesto general para cubrir los gastos de los parques de casas móviles. Aunque se trate del mismo concejo municipal, estamos hablando de fuentes de financiamiento distintas; son fondos diferentes. Por lo tanto, debemos emplear los recursos provenientes del propio parque de casas móviles para cubrir los costos asociados a dicho parque”.

– ¿Han encontrado ya una solución para las 115 familias que podrían ser desalojadas de este lugar? En la ciudad no existe ninguna opción asequible para ellas. ¿Cómo piensan abordar esta situación, porque ustedes deben cumplir con la ley?

“El Informe sobre el Impacto de la Reubicación (RIR) identifica, conforme a la ley estatal, las viviendas disponibles para los residentes, ya sea dentro de la ciudad de Bell o en áreas cercanas. El informe detalla diversas opciones de vivienda para ellos. Además, la ley estatal nos obliga a cubrir la diferencia en el costo del alquiler durante tres años y medio. Esto significa que, durante ese periodo, los residentes seguirán pagando la misma renta que actualmente abonan”.

– Entonces, si actualmente pagan unos $684 dólares al mes por vivir aquí en el parque de casas móviles, y encuentran otra vivienda —digamos, en Cudahy, Huntington Park o en cualquier otro lugar— donde el alquiler sea, por ejemplo, de $2,500 dólares al mes ¿la ciudad de Bell cubrirá la diferencia de $1,900 dólares para esa familia durante tres años y medio?

“Así es, es correcto. Es por ley estatal.”

– ¿Y de dónde van a sacar el dinero?

“Es una ley estatal. La ciudad ya ha determinado de dónde provendrán los fondos. Pero, como le digo, es una ley estatal; eso ya está incluido en el informe”.

Respecto a la demanda que se está preparando, el funcionario dijo que ellos expondrán sus argumentos ante un juez.

Durante su etapa como administrador municipal adjunto en la ciudad de Compton, Michael L. Antwine II participó en labores de reurbanización y en las actividades de la “Agencia Sucesora” y en la enajenación y el desarrollo de propiedades que estaban bajo la titularidad de dicha Agencia Sucesora de Compton.

Según informes de City Watch, Antwine II presentó su dimisión en medio de un escrutinio y de investigaciones por parte del auditor estatal, relacionadas con la presunta desaparición de documentos vinculados a esas transacciones inmobiliarias.