Al menos nueve personas resultaron heridas por balazos durante un concierto organizado para miembros de la pandilla Norteño la noche de este sábado en el condado de Tulare, en el centro de California.

La Oficina del Sheriff del condado de Tulare informó que en el concierto había aproximadamente 150 personas cuando se desató un tiroteo en la cuadra 20000 de Road 256, en la localidad de Strathmore.

De acuerdo con los detectives del condado de Tulare, se sospecha que el tiroteo de este sábado estuvo relacionado con pandillas.

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“Los informes iniciales indicaron que los sospechosos abrieron fuego contra la multitud, hiriendo al menos a nueve personas”, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Tulare.

“Cuando llegaron los alguaciles, inmediatamente comenzaron a prestar los primeros auxilios a las víctimas, mientras que otras se dirigieron por sus propios medios a hospitales locales para recibir tratamiento”, agregaron las autoridades.

Se informó que al menos tres de las personas lesionadas resultaron con heridas graves, por lo que requirieron de cirugía, entre ellas un hombre de 26 años que se encontraba en estado crítico tras recibir un disparo en el pecho.

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Otra de las víctimas es un joven de 19 años con un balazo en el estómago y un hombre de 22 años que fue lesionado en la ingle. Las otras seis personas heridas sufrieron las heridas en diferentes partes del cuerpo y no necesitaban de cirugías de urgencia.

En el concierto participaron varios raperos y otros artistas, algunos de ellos que viajaron desde otros condados de California o de otros estados, según dijo la oficina del sheriff.

La presentación de los artistas se promocionó desde días antes mediante la distribución de folletos, así como en publicaciones en las redes sociales.

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Hasta la tarde de este domingo, la Oficina del Sheriff del condado de Tulare no había informado sobre personas arrestadas en relación con este tiroteo.

El sheriff Mike Boudreaux aseguró que no existe ninguna amenaza para los miembros de la comunidad del condado de Tulare.

“Actos de violencia como este no serán tolerados y los sospechosos rendirán cuentas ante la justicia”, dijo el sheriff en un comunicado de prensa.

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Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación de los detectives debe llamar a la Oficina del Sheriff del condado de Tulare al 559-733-6218.

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