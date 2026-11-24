Millones de inmigrantes que durante años pudieron vivir y trabajar en Estados Unidos bajo distintas protecciones migratorias ahora enfrentan un futuro incierto. Las decisiones del presidente Donald Trump durante su segundo mandato han dejado hasta 2.5 millones de personas expuestas a la deportación, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI).

El cambio representa un endurecimiento de la política migratoria estadounidense y pone en riesgo a personas que, aunque no contaban con una residencia permanente, tenían mecanismos legales que les permitían permanecer temporalmente en el país y obtener permisos de trabajo.

Según el análisis del MPI, la administración Trump ha eliminado o debilitado distintas protecciones que durante décadas permitieron a las autoridades considerar circunstancias humanitarias antes de iniciar procesos de expulsión.

TPS y programas humanitarios bajo presión

Uno de los grupos más afectados es el de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La administración ha cancelado las designaciones correspondientes a 13 países, dejando a miles de personas ante la posibilidad de perder su autorización para permanecer y trabajar en Estados Unidos.

El impacto también alcanza a quienes llegaron mediante el programa de libertad condicional humanitaria para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), así como a migrantes que utilizaron el sistema de citas CBP One para solicitar ingreso por la frontera.

El MPI calcula que hasta 1,024,000 personas podrían haber perdido protecciones relacionadas con el TPS, mientras que otras 532,000 estarían vinculadas al programa CHNV. En el caso de CBP One, la cifra alcanza hasta 937,000 citas, aunque esto no significa necesariamente que todas las personas hayan recibido autorización de entrada.

Víctimas y menores también quedan expuestos

El endurecimiento migratorio no se limita a quienes recibieron permisos humanitarios. También afecta a personas que habían encontrado protección mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes migratorias.

Entre ellas están víctimas de trata de personas, solicitantes de visas U y T, menores que sufrieron abandono o maltrato y jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia.

Estos grupos podían recibir medidas de acción diferida que les permitían permanecer temporalmente en el país mientras avanzaban sus procesos legales.

Sin embargo, los cambios en las políticas y los retrasos en las renovaciones han debilitado esas garantías. Incluso los beneficiarios de DACA, conocido como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, enfrentan dificultades para renovar sus protecciones.

Trump cambia las reglas de deportación

Otro frente de preocupación es la reapertura de antiguos casos migratorios que habían sido suspendidos o archivados administrativamente. Esto significa que personas que llevaban años viviendo en Estados Unidos sin que sus procesos avanzaran podrían volver a enfrentar órdenes de expulsión.

El Instituto de Política Migratoria advierte que la cifra de 2.5 millones representa un máximo estimado, debido a que algunas personas pudieron contar con más de una protección o haber solicitado otras alternativas legales, como el asilo.

Además, algunas cancelaciones han sido impugnadas ante los tribunales y podrían revertirse.

El organismo también señala que el segundo mandato de Trump se distancia de prácticas anteriores, al aplicar un enfoque más uniforme de las leyes migratorias, sin considerar de la misma manera las circunstancias humanitarias de cada caso.

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