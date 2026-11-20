La administración de Donald Trump enfrenta una demanda por una nueva regla federal que podría dejar a miles de familias inmigrantes sin ayuda para pagar su vivienda y obligar a algunos hogares a separarse para conservar el subsidio.

La demanda presentada por los bufetes Public Counsel, Kendall Brill & Kelly LLP y Bird Marella LLP ante un tribunal federal de California impugna una disposición del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que exige verificar la ciudadanía o el estatus migratorio elegible de todas las personas que viven en viviendas con asistencia federal, sin importar su edad.

La norma está programada para entrar en vigor el 14 de diciembre. Los demandantes piden que un juez frene su aplicación mientras se resuelve el caso.

Según informó Newsweek, la medida elimina una opción que durante décadas permitió que familias con distintos estatus migratorios permanecieran juntas en viviendas subsidiadas, mientras la ayuda se calculaba únicamente para quienes cumplían los requisitos.

Niños ciudadanos también quedarían afectados

La preocupación central es que niños nacidos en Estados Unidos podrían perder el acceso a una vivienda subsidiada por la situación migratoria de sus padres.

De acuerdo con cifras del HUD citadas en la demanda, alrededor de 79,300 personas, entre ellas unos 36,000 niños elegibles, viven en hogares de estatus migratorio mixto que reciben asistencia federal.

“Ninguna familia debería tener que elegir entre permanecer unida y tener un techo sobre sus cabezas”, declaró Amanda Mangaser Savage, asesora legal de Public Counsel, al medio citado. La abogada sostuvo que la norma podría afectar incluso a menores ciudadanos estadounidenses.

Uno de los demandantes es un ciudadano estadounidense con parálisis cerebral que depende de su familia. Sus padres y su hermana, beneficiaria de DACA, no reúnen los requisitos migratorios para recibir la ayuda. Según la demanda, el hogar podría perder el subsidio o el joven quedar separado de quienes lo cuidan.

HUD defiende la medida de Trump

El secretario de Vivienda, Scott Turner, defendió la norma ante el medio citado. Afirmó que busca garantizar que solo ciudadanos estadounidenses y ciertos no ciudadanos elegibles vivan en viviendas financiadas por el gobierno.

Turner agregó que el cambio permitiría reasignar hasta 218 millones de dólares a estadounidenses elegibles que actualmente esperan asistencia.

Sin embargo, los demandantes sostienen que el HUD excedió su autoridad y pasó por alto el impacto de la medida sobre las familias. Los Angeles Times también reportó la demanda y señaló que, según la autoridad local de vivienda, unas 7,700 personas en Los Ángeles viven en hogares con estatus migratorio mixto.

El HUD contempla asistencia prorrateada temporal mientras se verifica la elegibilidad y posibles aplazamientos de hasta 18 meses para buscar otra vivienda. La agencia sostiene que la norma no obliga a las familias a separarse, pero sí limita que permanezcan indefinidamente en una vivienda subsidiada si algún integrante no acredita un estatus elegible.

Los demandantes buscan frenar la regla antes de su entrada en vigor y que finalmente sea declarada ilegal.

Sigue leyendo: