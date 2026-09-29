USCIS busca quitar ciudadanía a quienes mintieron en su naturalización

La administración de Donald Trump está intensificando la revisión de antiguos expedientes de naturalización en Estados Unidos, con especial atención en personas que presuntamente ocultaron información o mintieron durante el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.



El director de USCIS, Joseph B. Edlow, confirmó que la agencia está trabajando con el Departamento de Justicia (DOJ) para identificar casos en los que la ciudadanía pudo haber sido obtenida de manera fraudulenta.



“Mentir en una solicitud de ciudadanía es un delito grave”, dijo Edlow a inicios de este mes, al referirse a un caso en Nevada. El funcionario agregó que USCIS trabaja con el DOJ para “identificar, desnaturalizar y exigir responsabilidades” a quienes obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal.

IT’S HAPPENING! USCIS and DOJ are re-opening fraudulent citizenship cases and taking fraudsters straight to federal court to GET THEM DENATURALIZED.

If you lied and gamed our legal system, pack your bags. Mass deportations AND mass denaturalizations are HERE! ???? — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 28, 2026

La declaración ocurrió después de que un ciudadano naturalizado fuera acusado de haber mentido sobre antecedentes criminales al solicitar la ciudadanía. USCIS investigó el caso y el Departamento de Justicia presentó la acusación correspondiente.

Ya son 123 demandas de desnaturalización

El alcance de esta estrategia queda reflejado en las cifras del DOJ. En agosto, el Departamento de Justicia informó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025, una cifra que calificó como la mayor registrada por la dependencia.



Los casos incluyen acusaciones de ocultar delitos, utilizar identidades falsas o proporcionar información incorrecta durante trámites migratorios. Sin embargo, se trata de acusaciones y no significa que todas las personas involucradas hayan perdido su ciudadanía.



La propia información oficial muestra que el gobierno debe acudir a tribunales federales para buscar la revocación de la ciudadanía. En agosto, por ejemplo, fiscales federales presentaron una demanda contra un hombre que presuntamente había utilizado una identidad distinta después de recibir una orden de deportación.

La administración Trump busca ampliar los procesos de desnaturalización contra ciudadanos naturalizados. Foto AP / Nam Y. Huh Crédito: Nam Y. Huh | AP

La desnaturalización está contemplada por la ley cuando la ciudadanía fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento de un hecho importante o una declaración falsa deliberada.



El plan ya había sido anticipado



El incremento de estos casos no comenzó de manera repentina. The New York Times reportó en diciembre de 2025 que una guía interna de USCIS pedía a sus oficinas proporcionar entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes al área de litigios del Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026.



Además, Axios informó en mayo que la administración había trasladado temporalmente abogados de USCIS al DOJ para acelerar los procedimientos relacionados con la revocación de ciudadanía.



Por ahora, el punto clave es que una revisión de USCIS no equivale automáticamente a perder la ciudadanía estadounidense. Para una acción civil de desnaturalización, el gobierno debe llevar el caso ante un tribunal y obtener una resolución judicial.



La estrategia de Edlow, por tanto, apunta a revisar expedientes antiguos y detectar posibles casos de fraude migratorio que puedan convertirse en procesos judiciales. El número de demandas presentadas desde 2025 muestra que la desnaturalización ocupa ahora un lugar mucho más visible dentro de la política de aplicación de las leyes migratorias de la administración Trump.

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