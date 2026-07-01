DHS parece haber desactivado funciones de SAVE para verificar la ciudadanía de millones de votantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió las funciones ampliadas del sistema SAVE para verificar la ciudadanía de votantes, luego de que una jueza federal ordenara detener una estrategia implementada durante la administración del presidente Donald Trump para revisar de forma masiva los registros electorales.

De acuerdo con información publicada por Democracy Docket, la medida representa un nuevo revés para la política impulsada por Trump, que buscaba utilizar la base de datos migratoria SAVE para comprobar el estatus de ciudadanía de millones de personas inscritas en los padrones electorales de Estados Unidos.

Jueza ordena revertir los cambios al sistema SAVE

La resolución fue emitida la semana pasada por la jueza federal Sparkle Sooknanan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, quien instruyó al DHS a desactivar las modificaciones realizadas al sistema de verificación sistemática de extranjeros para la obtención de beneficios (SAVE).

Las mejoras permitían realizar búsquedas masivas utilizando números parciales del Seguro Social, además de integrar información de la Administración del Seguro Social con registros de visas, inmigración y naturalización.

Según los abogados de los demandantes, el gobierno confirmó que las herramientas de carga masiva y las consultas mediante números de Seguro Social ya fueron deshabilitadas, por lo que los funcionarios electorales estatales dejaron de tener acceso a esas funciones.

No obstante, el DHS evitó confirmar públicamente si la suspensión responde directamente a la orden emitida por la jueza.

El programa revisó más de 67 millones de registros electorales

Antes del fallo judicial, el sistema ampliado de SAVE había sido utilizado para verificar la ciudadanía de más de 67 millones de votantes registrados, principalmente en estados gobernados por el Partido Republicano.

Aunque el programa identificó a miles de personas como posibles no ciudadanos, revisiones posteriores demostraron que una parte importante de esos casos correspondía a ciudadanos estadounidenses con derecho a votar, lo que alimentó las críticas de organizaciones defensoras de los derechos electorales.

Tras conocerse la decisión judicial, activistas expresaron preocupación por la posibilidad de que la administración intentara mantener parte de las funciones del sistema. Sin embargo, de acuerdo con los representantes legales de los demandantes, las herramientas cuestionadas ya fueron retiradas.

Hasta ahora, el DHS no ha actualizado oficialmente el sitio web de SAVE para informar sobre estos cambios, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del programa.

La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa legal sobre el alcance de las medidas para verificar la ciudadanía de los votantes registrados y su posible impacto en el acceso al voto en Estados Unidos.

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