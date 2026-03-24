Bannon sugiere que presencia de ICE en aeropuertos es una “prueba piloto” para las elecciones 2026

En una declaración que ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos civiles y analistas políticos, el exestratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, afirmó que el reciente despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país no es solo una medida logística, sino una “prueba piloto” estratégica para las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Durante su programa “War Room”, Bannon planteó la posibilidad de utilizar la presencia de ICE en terminales aéreas como un ensayo para futuras operaciones en centros de votación. En conversación con el abogado conservador Mike Davis, sugirió que estos agentes podrían desempeñar funciones relacionadas con la verificación de identidad de votantes.

Bannon, fiel a su retórica combativa, calificó la medida como otra “jugada maestra” de Trump. “El ICE estará allí en el otoño de 2026, igual que están en los aeropuertos hoy en día”, sentenció, vinculando el despliegue con sus teorías, no probadas, sobre irregularidades electorales en el pasado.

Davis, por su parte, respaldó la idea al señalar que la presencia de agentes migratorios en centros de votación, en su opinión, ayudaría a evitar que personas sin estatus legal participen en elecciones federales, lo cual es ilegal. Bannon coincidió con este planteamiento y lo vinculó directamente con el actual despliegue en aeropuertos.

Steve Bannon: “We can use this, ICE helping at airports, as a test run, a test case, to really perfect ICE’s involvement in the 2026 midterms.



Mike Davis: “I think we should have ICE agents at the polling places”



Saying the quiet part out loud. pic.twitter.com/KardWXYjrq — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 23, 2026

Despliegue en aeropuertos en medio de crisis operativa

El lunes, agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional comenzaron a colaborar en operaciones aeroportuarias en distintas ciudades del país, en apoyo a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), afectada por la escasez de personal derivada del cierre parcial del gobierno.

Aeropuertos como el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Newark Liberty de Nueva Jersey reportaron la presencia de estos agentes, según constató la agencia Associated Press.

De acuerdo con el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, los agentes migratorios no están participando directamente en revisiones de seguridad, sino que apoyan en tareas logísticas para liberar a personal de la TSA en puntos críticos.

El presidente Donald Trump defendió la medida, asegurando que fue iniciativa suya y que los agentes permanecerán en funciones “el tiempo que sea necesario” para aliviar las largas filas en los controles de seguridad.

BANNON: I see ’26 clearer than ’24 or ’22. We laid the groundwork.



We’re entering a dangerous moment. Look at Minneapolis. Look at what’s being done to law enforcement and ICE. This is their model. Illegal entry. Dirty rolls. Welfare unchecked.



It all has to be reversed. Now.… pic.twitter.com/csHN8Fb0dA — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) January 14, 2026

Debate político y preocupaciones electorales

Las declaraciones de Bannon han intensificado el debate sobre el uso de agencias federales en contextos distintos a sus funciones tradicionales. El exasesor ha insistido previamente en la necesidad de reforzar la vigilancia electoral, reiterando afirmaciones sin evidencia sobre presuntas irregularidades en los comicios de 2020.

Sin embargo, desde la Casa Blanca se han deslindado de cualquier plan en ese sentido. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró que no existe ninguna propuesta formal para desplegar agentes de ICE en centros de votación y calificó ese escenario como hipotético.

Mientras tanto, legisladores demócratas han criticado el uso de personal migratorio en aeropuertos, en medio de un enfrentamiento con la administración por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. La disputa se produce tras incidentes recientes que han puesto bajo escrutinio a agencias migratorias.

Expertos legales advierten que cualquier intento de involucrar a agentes federales en procesos electorales podría generar preocupaciones sobre intimidación de votantes y acceso equitativo a las urnas. Por ahora, el despliegue en aeropuertos responde a una necesidad operativa inmediata, pero las declaraciones de Bannon han abierto un nuevo frente de discusión sobre el papel de las agencias de inmigración en el panorama político rumbo a 2026.

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