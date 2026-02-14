Steve Bannon, exasesor de Trump, critica decisión de la Casa Blanca sobre agentes de inmigración en Minnesota

El exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, cuestionó la decisión de la Casa Blanca de retirar agentes federales de control de inmigración de Minnesota y afirmó en su podcast “War Room” que “eso simplemente no va a funcionar”.

En el último episodio de su programa, Bannon cuestionó al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, por elogiar al gobernador de Minnesota, Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey tras ser enviados a supervisar la ofensiva migratoria en el estado.

Bannon dijo que Trump intentó “adaptarse” y negociar, pero que en la “Sala de Guerra” coinciden en que “no hay nada que negociar allí”. También comparó la operación en Minnesota con las batallas de Faluya y Nayaf durante la guerra de Irak de 2004, y calificó a los manifestantes contra ICE de “yihadistas marxistas”. Según él, la resistencia a la administración Trump quebró “el espíritu del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”.

Los operativos en Minnesota

Por su parte, Homan anunció que habrá una “reducción significativa” de las operaciones federales en Minnesota esta semana y la próxima. Explicó que un pequeño grupo de personal permanecerá para cerrar y transferir el control total del comando a la oficina de campo, y garantizar que la actividad de agitación siga disminuyendo mientras las fuerzas estatales y locales mantienen la seguridad de los oficiales y la comunidad.

El anuncio de Homan se da semanas después de los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos federales, hechos que provocaron indignación y disturbios en el estado.

Más tarde, Homan declaró en Fox News que la presencia federal en Minnesota “no va a desaparecer”, aunque se reduzca el aumento operativo.

En el Capitolio, los legisladores demócratas continúan solicitando reformas a ICE antes de aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Las negociaciones entre el Senado y la Casa Blanca no lograron un acuerdo esta semana, por lo que un cierre parcial que afecte al DHS y sus agencias, incluido ICE, podría comenzar a la medianoche del viernes.

