Steve Bannon, exasesor de Trump, critica decisión de la Casa Blanca sobre agentes de inmigración en Minnesota

Steve Bannon critica retirada de agentes federales en Minnesota y asegura que la estrategia “no va a funcionar” mientras Homan anuncia reducción de operaciones

Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca  Crédito: AP

Por  La Opinión

El exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, cuestionó la decisión de la Casa Blanca de retirar agentes federales de control de inmigración de Minnesota y afirmó en su podcast “War Room” que “eso simplemente no va a funcionar”.

En el último episodio de su programa, Bannon cuestionó al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, por elogiar al gobernador de Minnesota, Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey tras ser enviados a supervisar la ofensiva migratoria en el estado.

Bannon dijo que Trump intentó “adaptarse” y negociar, pero que en la “Sala de Guerra” coinciden en que “no hay nada que negociar allí”. También comparó la operación en Minnesota con las batallas de Faluya y Nayaf durante la guerra de Irak de 2004, y calificó a los manifestantes contra ICE de “yihadistas marxistas”. Según él, la resistencia a la administración Trump quebró “el espíritu del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”.

Los operativos en Minnesota

Por su parte, Homan anunció que habrá una “reducción significativa” de las operaciones federales en Minnesota esta semana y la próxima. Explicó que un pequeño grupo de personal permanecerá para cerrar y transferir el control total del comando a la oficina de campo, y garantizar que la actividad de agitación siga disminuyendo mientras las fuerzas estatales y locales mantienen la seguridad de los oficiales y la comunidad.

El anuncio de Homan se da semanas después de los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos federales, hechos que provocaron indignación y disturbios en el estado.

Más tarde, Homan declaró en Fox News que la presencia federal en Minnesota “no va a desaparecer”, aunque se reduzca el aumento operativo.

En el Capitolio, los legisladores demócratas continúan solicitando reformas a ICE antes de aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Las negociaciones entre el Senado y la Casa Blanca no lograron un acuerdo esta semana, por lo que un cierre parcial que afecte al DHS y sus agencias, incluido ICE, podría comenzar a la medianoche del viernes.

