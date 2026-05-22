Arbeloa no seguirá en el Real Madrid con la llegada de Mourinho

Álvaro Arbeloa pondrá fin este sábado a su breve etapa como entrenador del Real Madrid. El técnico español confirmó en rueda de prensa que no continuará en el banquillo merengue la próxima temporada, en medio de los reportes que vinculan al portugués José Mourinho como próximo entrenador del club blanco.

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La despedida llegará en el compromiso frente al Athletic Club, encuentro que marcará el cierre de un ciclo de apenas cuatro meses para el exdefensor madridista. Durante su comparecencia, Arbeloa dejó claro que asume su salida con naturalidad y que considera cumplida su responsabilidad al frente del equipo en un contexto complejo.

VIDEO | Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha confirmado que no continuará la próxima temporada al frente del equipo blanco. pic.twitter.com/craeKU94Zm — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 22, 2026

“Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, expresó.

El exjugador asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso y reconoció que el momento de su llegada condicionó parte de su trabajo. Según explicó, recibió un vestuario golpeado y un escenario complicado de gestionar, situación que trató de afrontar priorizando las necesidades deportivas de la institución.

“La oportunidad llegó cuando llegó, no lo eliges. Para mí lo importante es cómo afrontas lo que te pasa y he intentado hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid más que en mí”, afirmó.

También añadió: “Yo sé cómo estaba el equipo y el vestuario cuando llegué, lo que he tenido que afrontar. Hubiese sido diferente si hubiese empezado la temporada, pero ha sido lo que me ha tocado”.

Mourinho aparece en el horizonte del club blanco

La posibilidad de un regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid tomó fuerza en las últimas semanas y el propio Arbeloa fue consultado sobre una eventual continuidad dentro del cuerpo técnico del portugués. El entrenador español descartó completamente esa opción.

“De posibilidades no estoy aquí para hablar. El míster tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él. Si entrena al Real Madrid lo hará con su cuerpo técnico”, señaló.

Arbeloa leaves his final press conference at Valdebebas. There was a brief attempt at applause, but he ultimately walked away in silence. @TheAthleticFC https://t.co/Ur8HEGb44V pic.twitter.com/A5AKaIFZqH — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) May 22, 2026

Más adelante insistió: “No estoy aquí para hablar de posibilidades. Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él”.

Pese a las tensiones internas vividas en los últimos meses, Arbeloa dedicó palabras de reconocimiento hacia sus futbolistas y admitió que las diferencias dentro del vestuario fueron parte normal del proceso.

“Estoy muy agradecido a todos mis jugadores por lo que hemos pasado estos cuatro meses. Con 25 personas no puedes tener la misma relación. Estos cuatro meses hemos tenido diferencias, algo que es habitual y normal, como pasa con cualquier entrenador”, comentó.

El técnico también evitó pronunciarse sobre recomendaciones para su sucesor y prefirió centrar su mensaje en la experiencia acumulada durante esta etapa. “He estado cuatro meses sin pensar en mí. Y a partir del lunes pensaré en lo que es lo mejor para mí. Me veo hace un año entrenando en la cantera y ahora dónde estoy, dando el salto, y he mejorado muchísimo. Me veo preparado para nuevos retos”, concluyó, según citó EFE.

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