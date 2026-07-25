6 cosas que debes saber si piensas retirar $5,000 o más de tu cuenta bancaria en EE.UU.

Es muy común para cualquier persona ir a un cajero automático y retirar efectivo de su cuenta bancaria. Pero cuando se trata de grandes cifras, como $5,000 dólares, la situación puede complicarse. Si bien ese dinero es tuyo, los bancos deben cumplir con ciertas medidas de seguridad para evitar inconvenientes, incluso con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, hay seis cosas que debes saber si piensas sacar esa cantidad.

1. ¿Debes pagar impuestos por sacar $5,000 de tu cuenta bancaria?

Algunas personas tienen miedo de retirar fuertes cantidades pensando que eso les va a implicar una carga fiscal mayor. Hay que tomar en cuenta que ese dinero es tuyo y no genera impuestos en automático.

¿Qué sí sucede? Si bien el dinero que retiras de una cuenta bancaria tuya no es imponible, su procedencia sí puede serlo. Si hablamos del depósito derivado de un empleo o un trabajo independiente, un premio o algún otro ingreso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) calculará la carga fiscal de esa ganancia, no del retiro en sí mismo. Lo que tú deberás declarar es de dónde proviene ese dinero, no de si lo sacaste o no de tu cuenta bancaria.

2. Avisa antes al banco para evitar retrasos

Mencionamos lo común que es retirar $50, $100, $500 dólares de un cajero automático; $5,000 dólares no es cualquier cantidad y, si no te previenes, podrías ir a la sucursal en balde. Es cierto que los bancos son el lugar de resguardo de tu dinero, pero dependiendo de la sucursal, hay ocasiones en que no tienen grandes cantidades de efectivo disponibles.

Si planeas retirar grandes sumas de dinero, como $5,000 o más, sería recomendable llamar al banco con anticipación para que preparen esos fondos y te eviten retrasos.

3. Lleva identificación

El robo de identidad está a la orden del día y los bancos deben asegurarse de que le van a dar el efectivo al verdadero propietario de la cuenta. Los banqueros te solicitarán identificación oficial emitida por el gobierno de los Estados Unidos. En algunos casos, pueden hacer preguntas adicionales antes de autorizar el retiro.

4. El banco reporta tu retiro al gobierno de EE.UU.

Los bancos deben cumplir con las leyes federales de los Estados Unidos. Hay una reglamentación que obliga a la institución financiera a reportar al gobierno cuando una persona retira fuertes cantidades de dinero. Esto sucede sin que te des cuenta.

Este reporte no significa que hayas hecho algo indebido; es una reglamentación de los Estados Unidos que ayuda a prevenir el lavado de dinero o el ingreso de recursos de procedencia ilícita. Si no es tu caso, no tienes nada de qué preocuparte.

5. Es inseguro retirar $5,000 dólares del banco

Una vez que el banco te entrega el dinero, la responsabilidad de protegerlo pasa a ser completamente tuya. Caminar o trasladarte con $5,000 dólares o más en efectivo puede convertirte en un blanco para robos o extravíos, por lo que conviene pensar si realmente necesitas llevar esa cantidad de dinero contigo.

6. Hay otras opciones para disponer de $5,000 dólares

Si el retiro será para realizar una compra importante, como un automóvil o cualquier otro bien de alto valor, vale la pena considerar otras alternativas más seguras, como un cheque de caja, un cheque certificado o una transferencia bancaria.

Con las aplicaciones y sitios web de los bancos, las transferencias electrónicas suelen ofrecer mayores garantías tanto para quien paga como para quien recibe el dinero.

Además de reducir los riesgos de trasladar efectivo, este tipo de operaciones deja un registro de la transacción y, en muchos casos, permite completar el pago de forma más rápida y segura que entregar grandes cantidades de dinero en efectivo.

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