Qué hacer si tu certificado de depósito (CD) vence durante agosto

Si tu certificado de depósito (CD) llega a su fecha de vencimiento este mes, no dejes que el banco decida por ti qué pasará con ese dinero. Ese momento puede ser una buena oportunidad para revisar si tus ahorros siguen en el lugar correcto o si existe una alternativa que te permita obtener un mejor rendimiento sin poner en riesgo tu capital.

Los certificados de depósito continúan siendo una de las opciones favoritas de quienes buscan proteger su dinero y obtener un rendimiento garantizado. A diferencia de otras inversiones, ofrecen una tasa de interés fija durante todo el plazo acordado. Sin embargo, cuando el CD vence, es importante realizar una serie de acciones para tomar la mejor decisión para tus finanzas antes de que termine el periodo de gracia que ofrecen la mayoría de las instituciones financieras.

Compara antes de aceptar una renovación

Uno de los errores más comunes es permitir que el certificado de depósito se renueve automáticamente con el mismo banco. Aunque esta opción resulta cómoda, no siempre significa que sea la más conveniente.

Por ejemplo, una institución podría ofrecer una tasa cercana al 3.95%, mientras que otra supera el 4% para un producto similar. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero con el paso del tiempo representa una mayor ganancia sobre tus ahorros. Por ello, vale la pena dedicar unos minutos a comparar las tasas disponibles antes de volver a comprometer el dinero por otro plazo.

Analiza si un CD sigue siendo la mejor opción

Si abriste tu certificado hace varios meses o incluso hace años, es posible que hoy existan productos financieros que se adapten mejor a tus necesidades.

Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y las cuentas del mercado monetario ofrecen actualmente rendimientos competitivos y, además, permiten disponer del dinero con mayor facilidad que un certificado de depósito. Al utilizar tasas variables, incluso podrían beneficiarse si los intereses vuelven a subir más adelante.

Eso no significa que debas abandonar los CD, sino revisar si siguen siendo la alternativa más conveniente para tus objetivos financieros actuales.

Revisa cuánto dinero realmente puedes mantener invertido

El vencimiento del certificado es una oportunidad de oro para evaluar tu situación económica y revisar si tienes la posibilidad de invertir una cantidad mayor y aprovechar un mejor rendimiento, o quizás conservar parte de ese dinero disponible para un fondo de emergencia o algún gasto importante que se aproxima.

Antes de abrir un nuevo certificado o mover el dinero a otro producto de ahorro, conviene preguntarte si el monto que mantendrás invertido sigue siendo el adecuado para tus finanzas.

En un entorno donde la inflación continúa presionando el bolsillo y las tasas de interés permanecen elevadas, dejar que un certificado de depósito se renueve automáticamente puede significar perder oportunidades.

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