¿Cuántos CD puedes tener en un banco sin perder el seguro del FDIC?

Si estás ahorrando dinero en Estados Unidos y ya empezaste a usar certificados de depósito (CD), es normal que te surja una duda muy común: ¿puedo abrir varios CD en el mismo banco sin problema? Tal vez estás viendo buenas tasas o quieres organizar mejor tu dinero, pero no quieres arriesgarte a perder la protección de tu ahorro. Aquí te explico cómo funciona.

La respuesta rápida es sencilla: puedes tener todos los CD que quieras en un mismo banco. No hay una regla federal que limite la cantidad de cuentas que puedes abrir. Sin embargo, el punto realmente importante no es cuántos tienes, sino cuánto dinero acumulas en total.

El verdadero límite: el seguro del FDIC

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) es la instancia de gobierno que protege tu dinero en caso de que el banco tenga problemas, como una bancarrota. Esta institución establece una regla clave: el seguro cubre hasta $250,000 dólares por depositante, por banco y por categoría de propiedad.

Esto significa que el FDIC no asegura cada CD por separado. En lugar de eso, suma todo el dinero que tienes en ese banco bajo la misma categoría.

Por ejemplo, imagina que haces lo siguiente:

Abres un CD de $75,000 dólares.

Luego otro de $80,000 dólares.

Y uno más de $70,000 dólares.

En total, tienes $225,000 dólares, de esta manera, todo está completamente protegido sin importar que sean tres certificados de depósito.

Ahora, si decides agregar otro CD de $100,000 dólares, tu total sube a $325,000 dólares. Aquí viene el detalle importante: solo $250,000 dólares están asegurados, los otros $75,000 dólares quedarían fuera de cobertura.

En pocas palabras, no importa si tienes 1 CD o 10 CD, el límite sigue siendo el mismo.

¿Por qué abrir varios CD?

Tener múltiples CD no es mala idea, de hecho, es una estrategia bastante común. Esto se debe a que puede escalonar los vencimientos, separar tus metas y obtener las mejores tasas.

1. Escalonar vencimientos (CD ladder): En lugar de poner todo tu dinero en un solo plazo, puedes dividirlo. Por ejemplo, $20,000 en 5 CD diferentes: uno a 1 año, otro a 2, y así sucesivamente. Cada año uno vence, lo que te da flexibilidad.

2. Separar metas: Puedes tener un CD para vacaciones, otro para la universidad de tus hijos o uno más para emergencias. Así evitas mezclar dinero.

3. Aprovechar mejores tasas: A veces los bancos ofrecen promociones por tiempo limitado. Puedes abrir un nuevo CD sin necesidad de cerrar los anteriores.

¿Cuándo puede volverse un problema?

Por otro lado, tener demasiados CD en un solo banco puede ser conveniente para algunos; pero puede complicar más las finanzas para otros. Por ejemplo:

Puedes perder la cuenta de cuándo vencen.

Podrías superar el límite del seguro sin darte cuenta .

. Tal vez estás dejando pasar mejores tasas en otros bancos.

Además, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda entender bien cómo funciona la cobertura cuando tienes múltiples cuentas.

¿Conviene usar más de un banco?

Si ya tienes más de $250,000, sí puede ser buena idea repartir tu dinero. Si tienes en un banco, el Banco A, la cantidad límite, sin importar cuántos CD tengas, podrías considerar iniciar otros CD en otro banco, el Banco B. Y así sucesivamente, cada vez que llegues al tope de protección.

¿Se pagan impuestos del dinero de los CD?

Cada CD genera intereses, y esos ingresos se reportan al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante el formulario 1099-INT. Esos intereses se consideran ingreso normal, así que pueden aumentar lo que pagas en impuestos. Tener varios CD no cambia tu tasa por sí solo, pero sí puede aumentar el total de ingresos gravables.

En resumen, no se trata de evitar tener varios CD, sino de organizarlos bien y no perder de vista cuánto dinero tienes en cada banco. A veces, un leve ajuste en cómo distribuyes tu dinero puede marcar una gran diferencia entre asegurar tus ahorros o ponerlos en riesgo de perderlos.

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