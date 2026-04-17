¿Por qué deberías cerrar tu cuenta corriente del banco? Las razones de peso

Abrir una cuenta corriente puede parecer algo automático cuando empiezas a trabajar o a organizar tus finanzas en Estados Unidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma cuenta puede dejar de ser útil sin que te des cuenta. Si sientes que tu banco ya no encaja con tu vida diaria, aquí te explicamos por qué cerrar tu cuenta podría ser una buena decisión.

1. Comisiones altas que afectan tu bolsillo

Muchos bancos cobran comisiones por manejo de cuenta, eso es irremediable; sin embargo, algunas compañías ofrecen maneras de reducirlas o evitarlas, sin contar que los precios también varían. Puede que el cargo mensual sea pequeño, pero cuando los sumas durante el año, terminan siendo una cantidad considerable. Es dinero que podrías usar para tus gastos diarios o incluso para ahorrar.

“Algunos bancos cobran muchísimo dinero solo por tener una cuenta”, explicó Rachael P., una cajera bancaria consultada por MoneyLion. “Eso es un poco ridículo”.

¿Recuerdas cómo iniciamos este apartado, con “muchos bancos”? Eso no significa todos. Existen opciones de cuentas sin comisiones, por lo que seguir pagando por algo básico ya no tiene mucho sentido.

2. Mal servicio al cliente

Todos necesitamos apoyo del banco en algún momento, ya sea por un cargo extraño o un problema con tu tarjeta, y queremos que la atención sea rápida y clara. Si cada vez que llamas te hacen esperar o no resuelven nada, eso es una señal de alerta.

“Literalmente, el 70% de mi trabajo es ser amable con los clientes“, compartió la cajera bancaria. “Si el cajero de tu banco no puede manejar eso, definitivamente busca otras opciones. ¡Te mereces algo mejor!”.

3. Ubicaciones poco convenientes

Piensa en esto: necesitas efectivo urgente, ¿y no hay cajeros cerca? O peor, tienes que pagar comisiones por usar cajeros de otros bancos. Esa incomodidad se vuelve parte de tu rutina. No lo permitas.

“La banca debería ser fácil”, mencionó Rachael.

Si tu banco no tiene sucursales o cajeros accesibles en tu zona, cambiar a uno más cercano puede ahorrarte tiempo y dinero en el día a día.

4. Tasas de interés poco competitivas

Aunque muchas cuentas corrientes no generan grandes rendimientos, algunas sí ofrecen beneficios si mantienes cierto saldo. No aprovechar eso puede ser una oportunidad perdida.

Si tienes dinero estacionado en tu cuenta, vale la pena investigar y comparar opciones para que al menos genere algo extra.

5. Tecnología bancaria deficiente

Para revisar tu saldo, transferir dinero o pagar servicios, hoy todo pasa por el celular y los dispositivos móviles. Pero cuando la app falla o es difícil de usar, todo se complica. Un banco con buena tecnología puede hacer una gran diferencia en tu rutina diaria.

“Trabajé en un banco con la peor app de la historia”, recordó Rachael. “¡Y fue horrible para todos!”.

6. Mudanza a otra ciudad o estado

Al cambiar de lugar, también cambian tus necesidades. Si te mudas y tu banco no tiene presencia en tu nueva zona, acceder a sus servicios puede volverse complicado. Este momento es ideal para evaluar si necesitas un banco local o uno con cobertura nacional. A veces, cerrar tu cuenta actual es simplemente adaptarte a tu nueva realidad.

7. Preocupaciones de seguridad

Si alguna vez has tenido problemas de fraude o movimientos sospechosos, sabes lo estresante que puede ser. Tu dinero debe estar protegido en todo momento y la compañía debería hacerse responsable de ello. Si no te sientes seguro, no hay razón para quedarte en ese banco.

“Este es probablemente el más importante: la seguridad de tu dinero siempre debe ser una prioridad“, afirmó Rachael.

Antes de cerrar tu cuenta, hay pasos clave que no debes saltarte: abre una nueva primero, cambia tus pagos automáticos, deja un saldo temporal y pide confirmación por escrito del cierre. Esto te evitará dolores de cabeza más adelante.

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