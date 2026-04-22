Precio del dólar en México hoy, 22 de abril del 2026: cuánto vale y dónde cambiarlo

Para quienes viven en Estados Unidos y envían dinero a México, conocer el precio del dólar es esencial, por lo que hoy, 22 de abril de 2026, te explicamos cuánto vale, cómo se ha movido en las últimas horas y qué factores están influyendo en el tipo de cambio.

Para este miércoles, el dólar estadounidense se ubica en $17.29 pesos mexicanos por unidad en promedio, lo que representa una ligera baja frente a la jornada previa. Este movimiento, aunque pequeño, es relevante para millones de familias que dependen de las remesas, ya que incluso variaciones mínimas pueden impactar el monto final que reciben.

Durante la jornada anterior, el peso mostró un retroceso marginal. La moneda mexicana perdió 0.08% frente al dólar, en un contexto marcado por la incertidumbre que ocasiona la situación en Medio Oriente. Sin embargo, el comportamiento actual refleja un ajuste con ligera tendencia a la baja del dólar.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial cerró el martes 21 de abril en $17.3678 pesos por dólar, calculado con base en el promedio de operaciones bancarias. En términos prácticos, el mercado se mantuvo alrededor de los $17.32 pesos, lo que sirve como referencia inmediata para la jornada actual.

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubica en $17.3323 pesos por dólar para este miércoles 22 de abril. Este indicador es clave para pagos oficiales y obligaciones en moneda extranjera.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el cumplimiento de obligaciones en dólares quedó en $17.3200 pesos por unidad, también determinado por Banxico con base en el mercado mayorista.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Si estás considerando cambiar dinero en México, estos son los rangos aproximados en ventanilla:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca : compra en $16.30 pesos y venta en $17.09 pesos .

: compra en $16.30 pesos y . BBVA: compra en $16.47 pesos y venta en $17.61 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.80 pesos y venta en $17.76 pesos.

y venta en $17.76 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.80 pesos.

Estos valores pueden cambiar en cualquier momento del día, dependiendo de la demanda y la volatilidad del mercado. En la jornada de este miércoles, Scotiabank y Banamex ofrecen el precio de compra más alto, en tanto que Banco Azteca vende el dólar más barato, lo que puede marcar diferencia al momento de cambiar efectivo.

Factores que influyen en el dólar

En las primeras horas de este miércoles, el tipo de cambio se ha movido dentro de un rango estrecho, entre $17.28 y $17.34 pesos, mostrando un comportamiento lateral con leve tendencia a la baja. Este entorno responde a una agenda económica ligera y a una moderación en las tensiones geopolíticas.

La tregua extendida entre Estados Unidos e Irán ha reducido momentáneamente la presión en los mercados. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido a la falta de acuerdos definitivos y a incidentes reportados en rutas clave como el Estrecho de Ormuz.

A pesar de este contexto, el peso mexicano destaca entre las monedas emergentes. De hecho, inicia la jornada como una de las de mejor desempeño frente al dólar.

Además, a lo largo del año, factores como el nearshoring y eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol 2026, podrían fortalecer al peso mexicano.

Las proyecciones para el cierre de 2026 sitúan el tipo de cambio en un rango de $19.30 a $20.50 pesos por dólar, según estimaciones de diversas instituciones financieras y analistas.

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