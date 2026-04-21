Donald Trump extiende indefinidamente el alto el fuego en contra de Irán

Con el objetivo de que las autoridades de la República Islámica puedan ponerse de acuerdo para firmar un acuerdo donde se comprometan a no enriquecer uranio para fabricar armas nucleares y así poner fin a la guerra con Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio a conocer la extensión indefinida del alto el fuego.

“Dado que el gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es de extrañar, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump.

Sin embargo, el mandatario de 79 años dejó en claro que la armada estadounidense continuará bloqueando la salida y entrada de embarcaciones iranís o que estén relacionadas con dicho gobierno.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por consiguiente, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra”, enfatizó.

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