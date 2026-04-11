“Ganaremos pase lo que pase”, advierte Donald Trump sobre guerra en contra de Irán

El presidente Donald Trump insiste en anticipar una victoria en el conflicto bélico que desencadenó desde el 28 de febrero en contra de Irán, esto al margen de las negociaciones llevadas a cabo con representantes diplomáticos de la República Islámica para lograr un acuerdo de alto al fuego definitivo.

Durante un acercamiento informal con algunos reporteros producido a las afueras de la Casa Blanca, el republicano de 79 años reiteró que las fuerzas armadas estadounidenses cumplieron con el objetivo de frenar la amenaza que llegó a representar Irán para la seguridad del mundo y, por lo tanto, el triunfo está de su lado.

“Ganaremos pase lo que pase. Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no”, expresó el mandatario.

De manera casi fugaz, Trump señaló que la reapertura del estrecho de Ormuz se está llevando a cabo de manera parcial, pues todavía no se terminan de retirar las minas sembradas por la armada iraní en el fondo del lecho marino con el objetivo de impedir el libre tránsito de embarcaciones cargadas de petróleo y diversas mercancías necesarias sobre todo en Europa.

“Tenemos dragaminas allí. Estamos barriendo el estrecho”, indicó.

J.D. Vance lleva más de 12 horas encerrado en un hotel de Pakistán tratando de llegar a un acuerdo con diplomáticos iranís que pueda conducir hacia el final de la guerra. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Asimismo, el magnate neoyorquino se enorgulleció de haber destrozado a la armada y fuerza aérea iraní, pero aclaró que lo hizo sin el apoyo de quienes suponía eran sus aliados.

“La OTAN no nos ayudó” enfatizó en tono de reproche.

Cuestionado sobre un informe donde se advierte que el gobierno chino intentará suministrarle armamento a Irán con el objetivo de prolongar la guerra, Trump señaló sin titubear que, de ser así, se enfrentaría a “grandes problemas” por apoyar al régimen.

Los señalamientos del mandatario conservador surgieron mientras James David Vance, vicepresidente estadounidense, lleva más de 12 horas negociando en Islamabad, Pakistan, un acuerdo que brinde certidumbre con respecto a la reapertura del Estrecho de Ormuz y garantías sobre el programa nuclear desarrollado por la República Islámica.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano. Si intentan engañarnos, encontrarán un equipo negociador poco receptivo”, expresó.

El punto controversial es que, en caso de no concretarse un acuerdo, entonces se reanudaría la ofensiva militar en dos semanas como lo advirtió Donald Trump.

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