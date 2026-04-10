John Kerry desestimó la afirmación de Donald Trump de ver a Irán como una amenaza nuclear

John Kerry, exsecretario de Estado, descalificó el argumento empleado por el presidente Donald Trump de exhibir a Irán como una amenaza para el resto de la humanidad al considerar que estaba muy cerca de enriquecer uranio para construir armas nucleares.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, el abogado, exmilitar y diplomático, lanzó un reproche dirigido a los republicanos, pero primordialmente a Donald Trump por haber amenazado con desaparecer a una civilización, esto como parte de su estrategia de guerra para amedrentar a Irán.

“Somos el lugar que, como saben, trabajó tan arduamente para liberar a Europa del fascismo y para hacer tantas otras contribuciones en todo el mundo. Y ustedes se atreven a usar ese tipo de lenguaje y dicen que toda una civilización va a morir.

Eso me suena a preludio para convertirse en uno de los mayores criminales de guerra de la historia.

Cuando se destruye una civilización, se está actuando precisamente en contra de todas las normas, estándares, valores, esperanzas y aspiraciones internacionales”, expresó.

Donald Trump insiste en presentar a Irán como un país amenazante para la seguridad a nivel global. (Crédito Shawn Thew / EFE)

Acto seguido, el exsecretario de Estado negó categóricamente que Irán fuera una amenaza para la seguridad del mundo.

“Simplemente no existía una amenaza inminente. E incluso la administración pasó meses diciéndonos que habían aniquilado todo el programa”, señaló en referencia la ofensiva estadounidense implementada por las fuerzas armadas estadounidenses el 22 de junio bajo el nombre en clave Operación Martillo de Medianoche.

Sin embargo, el republicano que gobierna desde Washington continúa enfrascado en su plan de aniquilar a la República Islámica en caso de negarse a liberar el estrecho de Ormuz a la navegación de buques trasportadores en su mayoría de petróleo y mercancías necesarias sobre todo en Europa.

“Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que teníamos antes. Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos de forma muy eficaz”, expuso recientemente en un dialogo entablado con el diario New York Post.

Cabe señalar que el conflicto bélico iniciado bajo el enfoque de frenar el presunto desarrollo de armas nucleares ya produjo una crisis energética que ha encarecido a la mayoría de los productos a nivel global detonando a su vez una crisis económica de dimensiones todavía inmedibles entre los expertos financieros.

Es por ello, que los demócratas estadounidenses buscan la manera de hacer entrar en razón a Donald Trump quien, fiel a su personalidad, se rehúsa a escucharlos.

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