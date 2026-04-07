Trump advierte sobre Irán: “Esta noche morirá una civilización entera”

El presidente Donald Trump dijo que esta noche “una civilización morirá”, como una nueva advertencia contra Irán si no logra un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Esta noche morirá una civilización entera, para no volver jamás”, escribió Trump en Truth Social. “Esta noche lo sabremos, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”.

Agregó que no quería que eso ocurriera, pero quizás suceda, en medio de cuestionamientos ante posibles violaciones a la ley internacional, como la han planteado expertos de la ONU.

Durante la conferencia de prensa de Trump en la Casa Blanca este lunes, el mandatario fue cuestionado por el periodista del New York Times, Zolan Kanno-Youngs, si los bombardeos a infraestructura de Irán no eran considerados crímenes de guerra.

Trump no respondió directamente y dudó por un momento: “No, en absoluto. No, no lo haré. Espero no tener que hacerlo”, Trump.