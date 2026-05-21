Santos confirma nueva lesión de Neymar dos días después de ser convocado para el Mundial 2026

Neymar vuelve a preocupar a la selección de Brasil a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El coordinador del Núcleo de Salud del Santos FC, Rodrigo Zogaib, confirmó este miércoles que el atacante presenta un edema en la pantorrilla derecha.

Pese a la lesión, el club brasileño aseguró que el futbolista podrá incorporarse sin problemas a la concentración de Brasil el próximo 27 de mayo.

Santos explica la lesión de Neymar antes del Mundial 2026

El responsable médico del Santos FC detalló el estado físico del delantero y trató de bajar la preocupación alrededor de la estrella brasileña.

“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección“.

La lesión fue diagnosticada después de la derrota del Santos por 0-3 frente al Coritiba Foot Ball Club el pasado domingo en el fútbol brasileño.

Carlo Ancelotti sorprendió al convocar a Neymar

La situación física de Neymar genera aún más atención debido a que recientemente fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Carlo Ancelotti para representar a Brasil en el Mundial 2026.

La convocatoria sorprendió a gran parte del entorno futbolístico, ya que el entrenador italiano no había considerado al atacante en llamados anteriores y había insistido en que únicamente citaría futbolistas en plenitud física.

El delantero del Santos FC apunta así a disputar su cuarta Copa del Mundo tras participar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Neymar será baja con Santos en partidos clave

Como consecuencia del edema muscular, Neymar no fue incluido por el Santos FC en la convocatoria para enfrentar este miércoles a San Lorenzo de Almagro por la Copa Sudamericana.

Además, el club tampoco contará con su máxima figura para el compromiso del próximo sábado en el Campeonato Brasileño.

El tiempo estimado de recuperación oscila entre cinco y diez días, por lo que el atacante permanecerá bajo observación médica antes de viajar con la selección brasileña.

Santos no descarta el regreso de Neymar antes de Brasil

A pesar de la lesión, el Santos FC todavía analiza la posibilidad de utilizar a Neymar en el partido del próximo martes frente al Club Deportivo Cuenca, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Si el brasileño logra sumar minutos en ese encuentro, sería una señal positiva sobre su recuperación antes de concentrarse oficialmente con la selección de Brasil.

La CBF sigue de cerca la recuperación de Neymar

De acuerdo con versiones de la prensa brasileña, el tratamiento de Neymar en el centro de entrenamiento Rey Pelé está siendo monitoreado tanto por los médicos del Santos FC como por especialistas de la Confederação Brasileira de Futebol.

La prioridad de la selección brasileña será evitar cualquier recaída antes del Mundial 2026, torneo en el que Neymar volverá a ser una de las principales figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

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