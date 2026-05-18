Neymar jugará su cuarto Mundial: convocado por Ancelotti

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes a los 26 jugadores que representarán al pentacampeón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La sorpresa de la jornada la dio la inclusión de Neymar Junior, quien jugará su cuarta competencia pese a no haber formado parte del proceso comandado por el italiano al frente de la Canarinha.

Información en desarrollo.



Sigue leyendo:

· Johan Vásquez marca gol en duelo de mexicanos ante el AC de Milán; Santi Giménez sigue sin romper su sequía

· Messi sigue liderando la lista de mejores pagados en la MLS

· La selección mexicana cierra con intensidad y dudas la segunda semana de preparación para el Mundial 2026