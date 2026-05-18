Neymar jugará su cuarto Mundial: convocado por Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti presentó su listado para el Mundial 2026

Brazil's national soccer team head coach Carlo Ancelotti announces the players who will play friendly matches against France and Croatia in preparation for the upcoming World Cup, in Rio de Janeiro, Monday, March 16, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, en rueda de prensa. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

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Por  R. Alexander Núñez

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes a los 26 jugadores que representarán al pentacampeón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La sorpresa de la jornada la dio la inclusión de Neymar Junior, quien jugará su cuarta competencia pese a no haber formado parte del proceso comandado por el italiano al frente de la Canarinha.

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