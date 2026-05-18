Johan Vásquez marca gol en duelo de mexicanos ante el AC de Milán; Santi Giménez sigue sin romper su sequía

El mexicano Johan Vásquez volvió a destacar en Italia al marcar gol en la derrota del Genoa por 2-1 frente al AC de Milán, en un partido que también tuvo como protagonista a Santiago Giménez, quien arrancó como titular con el conjunto rossonero.

Aunque el resultado favoreció al AC de Milán en su lucha por clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League, el rendimiento del defensor mexicano se robó reflectores gracias a su aporte ofensivo en el cierre del encuentro.

Johan Vásquez volvió a responder con gol para el Genoa

En el penúltimo partido de la temporada en la Serie A, Johan Vásquez apareció nuevamente como uno de los jugadores más importantes del Genoa.

El defensor mexicano descontó al minuto 87 y puso emoción en la recta final del encuentro tras vencer la portería del Milan con una incorporación ofensiva que sorprendió a la defensa rival.

A pesar de la derrota, el seleccionado nacional tuvo una actuación sólida y confirmó el buen momento que atraviesa en el futbol italiano, donde se ha consolidado como pieza clave del Genoa.

El conjunto rossoblù ya aseguró la permanencia y comienza a planear la próxima temporada con Johan como uno de sus futbolistas más destacados.

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Santiago Giménez fue titular, pero sigue sin reencontrarse con el gol

Del otro lado, Santiago Giménez volvió a aparecer en el once inicial del Milan, aunque el delantero mexicano continúa sin recuperar contundencia tras regresar de lesión.

El atacante disputó cerca de 68 minutos antes de salir de cambio por Niclas Füllkrug y apenas registró un disparo durante el partido.

La falta de gol de Santiago Giménez comienza a generar presión en el cierre de temporada, especialmente en un momento clave para el Milan, que pelea por asegurar su lugar en la próxima Champions League.

Milan reaccionó y quedó cerca de clasificar a Champions League

El equipo rossonero consiguió una victoria fundamental después de semanas complicadas en la Serie A.

El primer gol llegó al inicio del segundo tiempo gracias a un penal convertido por Nkunku, mientras que Athekame amplió la ventaja al minuto 81 para encaminar el triunfo del Milan.

Aunque el gol de Johan Vásquez apretó el marcador en los minutos finales, el conjunto visitante logró mantener la ventaja y quedarse con tres puntos vitales.

Con este resultado, el Milan alcanzó las 70 unidades y se colocó momentáneamente en la tercera posición de la clasificación, acercándose a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Johan Vásquez y Santiago Giménez ya piensan en el Mundial 2026

La próxima jornada marcará el cierre de temporada para ambos futbolistas mexicanos antes de incorporarse a la preparación rumbo al Mundial 2026.

El Milan despedirá la campaña en casa frente al Cagliari, mientras que el Genoa visitará al Lecce en su último compromiso del campeonato italiano.

Tanto Johan Vásquez como Santiago Giménez perfilan como nombres importantes para la selección mexicana, aunque llegan con realidades distintas: uno en ascenso tras firmar una temporada sólida en defensa y otro buscando recuperar su mejor versión ofensiva antes de la Copa del Mundo.

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