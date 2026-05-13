Santiago Giménez se inspiró en una figura de las Chivas de Guadalajara

Santiago Giménez es uno de los delanteros mexicanos más relevantes en el fútbol europeo. El “Bebote” es hijo de Christian Giménez, exfutbolista de Cruz Azul. “Santi” también fue formado en “La Máquina”, pero su ídolo y referente estaba en las Chivas de Guadalajara: Adolfo Bautista.

En una entrevista para “Estampados”, Santiago Giménez fue consultado sobre sus primeras impresiones en el deporte. Los primeros pasos del “Bebote” en el fútbol fueron con Cruz Azul, pero su referente estaba en el Rebaño sagrado. Giménez admiraba al “Bofo”

“El ‘Bofo’ era como mi ídolo cuando jugaba con las Chivas. Me gustaba su carácter y su personalidad, eran cosas diferentes, que pocas personas se atrevían a hacer”, dijo el delantero del AC Milan.

Christian Giménez jugó durante varios años en el fútbol mexicano. El padre del “Bebote” enfrentó en varias ocasiones a Adolfo Bautista. El delantero del AC Milan reconoció que tenía la ilusión de que su padre recuperar algún detalle de los duelos entre ambos.

“Era un gran jugador, recuerdo que siempre le pedía a mi padre la playera de Bautista”, dijo Santiago Giménez.

El legado del “Bofo” Bautista

A pesar de que Adolfo Bautista jugó para los Tuzos del Pachuca, Morelia y Jagueres, con las Chivas de Gudalajara logró sobresalir. Fue en este club en el que logró robarse la atención de un joven Santiago Giménez.

El “Bofo” Bautista jugó más de 400 partidos en su carrera profesional. Adolfo marcó más de 100 goles en su trayectoria, 59 de ellos fueron con las Chivas de Guadalajara. El exfutbolista del Rebaño Sagrado destacó en torneos nacionales y también en continentales. El “Bofo” lideró grandes resultados de las Chivas en la Copa Libertadores y la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Bofo (Bautista) was like my idol when he played for Chivas.I always asked my dad for a Bofo jersey; I liked his character and personality, he was different. And on top of that, he was a great player.” 🐐



🎙️– Santiago Gimenez

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Bautista fue un jugador de goles oportunos. El exjugador de las Chivas de Guadalajara tiene la particularidad de haber marcado gol en cinco finales distintas. El “Bofo” anotó en los duelos decisivos del Apertura 2002, Clausura 2003, Apertura 2003, Clausura 2004 y Apertura 2006.

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