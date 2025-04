Adolfo Bautista critica el trato que los mexicanos le dieron a Hugo Sánchez, Chicharito y Rafa Márquez

Adolfo Bautista es un gran referente del fútbol mexicano. El “Bofo” jugó más de 200 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado. Desde su óptica, en México no valoran a sus ídolos. El exfutbolista criticó el trato que le dieron a jugadores como Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Javier Hernández.

En una entrevista para Faitelson Sin Censura, Adolfo Bautista cuestionó la mentalidad de los aficionados aztecas. El “Bofo” considera que a las leyendas del fútbol mexicano no se les ha puesto en el pedestal que se merecen. Esto no pasaría en países como Brasil o Argentina.

“Hugo Sánchez para mí es el mejor mexicano que ha dado el país y también con una gran mentalidad. Le decían indio y él aguantó y ve hasta dónde llegó. Lo triste es que el mexicano, la afición, la gente no lo quiere, no quiere a Chicharito. Si Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito hubieran nacido en Argentina o en Brasil serían dioses, pero aquí tenemos ese malinchismo de no darle el valor que ha conseguido tal jugador. Es el ego de muchos mexicanos”, dijo Bautista.

La entrega de Chicharito

Adolfo Bautista recordó los inicios de Javier Hernández en las Chivas de Guadalajara. Chicharito no nació con la fortaleza mental que exhibe hoy en día. El delantero mexicano se fue forjando con el paso del tiempo y en las sesiones de entrenamiento buscaba mejorar con trabajo extra.

“Al Chicharito yo lo vi en los inicios, tenemos una anécdota cuando empezó ya no lo quería un entrenador, que estaba ahí. Le dijeron ponte a estudiar y comenzó a llorar, a mí me tocó y le dije: ‘Tú sigue trabajando’ y siguió con la mentalidad de quedarse. Me quedaba con Omar Bravo, con Venado a rematar, él se quedaba porque él quería crecer, aprender“, recordó.

Curiosamente, Adolfo Bautista reveló que las Chivas de Guadalajara pudieron haber salido de Javier Hernández en sus comienzos. Pero el entrenamiento hizo de Chicharito un jugador más completo. Esto lo demostró en México y en Europa con las pesadas camisetas de clubes como el Manchester United y el Real Madrid.

“Iban a desechar a un Chicharito, a lo mejor decían que técnicamente no era bueno, quiso aprender y rodearse con gente que sabía. Hoy en día el futbolista dice: ‘Voy a entrenar hora y media y ya me voy’. No, hoy en día son 24 horas de ser tu profesión. Voy a entrenar y qué más hago, me alimento bien, en las tardes hago un poco más de técnica o que me hace falta estudiar. El futbolista no lo hace, piensa que son por día dos o tres horas y se acabó”, explicó.

