Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, arrasa en su debut en el fisicoculturismo

El actor y atleta Joseph Baena, hijo del icónico Arnold Schwarzenegger, protagonizó un debut soñado en el mundo del fisicoculturismo al imponerse en múltiples categorías durante su primera competencia oficial.

El evento tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el NPC Natural Colorado State, donde Baena logró el primer lugar en “Culturismo masculino abierto, peso pesado”, así como en “Físico clásico masculino, principiante absoluto” y “Físico clásico masculino, principiante”. Estas divisiones forman parte del circuito organizado por la National Physique Committee.

El propio Baena compartió su logro en redes sociales, publicando imágenes de su participación sobre el escenario junto al mensaje “Misión cumplida”, en referencia a los resultados obtenidos en su estreno competitivo.

Su participación cobra especial relevancia al considerar su vínculo con Schwarzenegger, una de las mayores leyendas del fisicoculturismo, quien ganó siete títulos de “Mr. Olympia” y cinco de “Mr. Universe” antes de retirarse. Días previos a la competencia, padre e hijo entrenaron juntos en el reconocido Gold’s Gym Venice, donde Baena recibió consejos clave para su preparación.

Más allá del triunfo, la historia del joven atleta también está marcada por la superación personal. En entrevistas anteriores, reveló que durante su infancia y adolescencia enfrentó problemas de sobrepeso y situaciones de acoso escolar, incluso por parte de personas cercanas.

Estas experiencias, según explicó y cuenta por medio de sus redes sociales, fueron determinantes para construir la disciplina que hoy lo define.

El exitoso debut de Joseph Baena no solo marca un precedente en su carrera en el fisicoculturismo competitivo, también refuerza el legado familiar, posicionándolo como una nueva figura a seguir dentro de este deporte.

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