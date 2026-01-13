Chris Pratt detalló cómo es su relación con su suegro Arnold Schwarzenegger: “Es el mejor”

El 8 de junio de 2019, el actor Chris Pratt contrajo matrimonio con con Katherine Schwarzenegger en una ceremonia íntima en Montecito, California, en el Rancho San Ysidro, convirtiéndose así en yerno del famoso actor que protagonizó la saga “Terminator”, Arnold Schwarzenegger.

Es a más de cinco años de esta unión que el galán de Hollywood ha dado una mirada inédita a cómo es su relación con el histrión de origen austriaco, esto durante su paso por el programa español “El Hormiguero”.

“Puede que seas Star-Lord, pero tu suegro es Terminator. Cuando están juntos, ¿Quién manda?“, lo cuestionó el presentador del show, Pablo Motos. Con el humor que lo caracteriza, Chris Pratt confirmó: “Sin duda, Arnold. Siempre. Arnold es el mejor, con todo respeto“.

Bajo esta misma tesitura, afirmó que en ocasiones se siente intimidado no solo por su trayectoria en el cine, sino por su gran físico: “A veces me siento muy poderoso. Vuelvo del gimnasio y miro a mi esposa. Y ella dice: ‘¿Has olvidado quién es mi padre’”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la convivencia que mantienen, Chris Pratt compartió una de sus memorias favoritas junto a Arnold Schwarzenegger. Y afirmó que si bien “no siempre es seguro”, le encanta pasar tiempo junto a él.

“Le encantan los puros. Siempre está fumando y me dice: ‘Tómalo, Chris, fuma’.Cada vez que nace un bebé, me trae un puro cubano, lo corta, lo enciende, justo en mi sala de estar y yo tengo asma“, bromeó ante la audiencia. “Yo digo: ‘Dame uno’. Lo fumo, y después tenemos un buen momento. Luego se va a casa y entonces tomo mi inhalador”.

Para finalizar, la estrella de franquicias como “Avengers” y “Jurassic World” reveló que el austriaco se llevó la corona en cuanto a regalos de Navidad se refiere: “Su lenguaje de amor es dar regalos, sin duda. Se entrega por completo a sus regalos. Era un retrato de dos metros y medio de mis tres hijos y él como Papá Noel (…) Es muy realista, muy grande, y aparece él como Papá Noel, y luego los tres niños asomándose al árbol de Navidad viéndolo comer una galleta”, dijo conmovido.

