Chris Pratt revela cómo se vio afectada su familia tras los incendios de California

El actor Chris Pratt se sumó a la lista de famosos que han decidido compartir sus testimonios sobre la tragedia derivada de los incendios ocurridos en Los Ángeles, California, conmoviendo a más de uno con su relato.

Y es que el protagonista de reconocidas sagas como “Jurassic World” y “Guardians of the Galaxy” recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video en donde dio a conocer la situación que atraviesa su familia, específicamente el hijo que comparte con su ex esposa Anna Farris, como resultado de este desastre natural.

De acuerdo con lo dicho por el histrión de 45 años, la casa y la escuela de Jack fueron arrasadas por el incendio que tuvo lugar en Pacific Palisades: “La escuela de mi hijo ya no existe, la casa de la madre de mi hijo se quemó. Decenas de nuestros amigos perdieron sus hogares, es una locura. Somos resilientes, confiamos en Dios y consideramos todo esto como una bendición“, explicó en el audiovisual.

Con respecto al hogar que comparte con su esposa Katherine Schwarzenegger y sus tres hijos, Chris Pratt se dijo agradecido porque las llamas no lo hayan alcanzado: “Está bien, voy a ver mi casa. Milagrosamente, sigue en pie, por la gracia de Dios, tenemos cuatro paredes y un techo”, contó a través de su plataforma de Instagram.

A pesar de ser uno de los afortunados que no perdió su casa como resultado de los devastadores incendios, Pratt se dijo conmovido por las afectaciones que otros miembros de su comunidad han vivido: “Voy a ver el area, no he regresado desde los incendios de Palisades. Es realmente devastador, como saben. La parte positiva es que mi hogar se salvó, pero al mismo tiempo, tantas casas de nuestros vecinos fueron consumidas y la comunidad ha desaparecido”, añadió.

Para finalizar, el galán de Hollywood aplaudió la labor de los rescatistas y bomberos, así como la solidaridad que los miembros de su comunidad han mostrado ante la situación.

“Ha sido inspirador ver cómo nuestras comunidades se unen. Les proporcionaré más actualizaciones ahora que estamos volviendo a la normalidad. Dios los bendiga, gracias por sus oraciones“, declaró el artista.

