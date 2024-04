Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger, en medio de la polémica por demoler histórica mansión

Hace unas semanas te dimos a conocer que Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger habían comprado un histórica mansión en Brentwood, California, pero no lo hicieron con el propósito de quedársela o remodelarla, sino que en realidad la adquirieron para demolerla y construir en su lugar la mansión de sus sueños.

La iniciativa de la parejita causó tremendo revuelo y controversia porque la Zimmerman House, como es conocida, cuenta con muchísima historia y su demolición trajo consigo algo más que una simple reducción de escombros, pues era considerada como un sitio histórico.

La acción de la pareja no pasó desapercibida entre diversos colectivos, quienes los reprimieron por su actuar egoísta, sin embargo, Chris y Katherine tienen una aliada inesperada y es Elin Ellwood, la hija del legendario arquitecto Craig Ellwood, quien edificó la propiedad en los años 50 y quien no apoya las protestas y las consignas de las que han sido víctimas.

“A sus ojos, no es ni remotamente la tragedia que los fanáticos de su padre pretenden, especialmente porque no es el ejemplo más espectacular de su elegante trabajo”, informó el portal TMZ sobre la división de opiniones que ha provocado su demolición.

Si bien es cierto no condena a la pareja de famosos por su decisión, Elin reconoce que hubiera preferido que la transformaran antes de demolerla.

“Erin dice que definitivamente hubiera preferido que alguien simplemente renovara el lugar y lo mantuviera en pie, pero aún así, no está desanimada por la decisión de Katherine y Chris de comenzar de nuevo en la propiedad”, detalló TMZ.

La casa la compraron, en enero pasado, por $12.5 millones de dólares y en una operación fuera del mercado, por lo que se desconocen mayores detalles del acuerdo al que llegaron, lo único que se sabe es que la compraron para demolerla.

De acuerdo al portal Robb Report, que fue el medio que dio la noticia, su nuevo hogar estará distribuido a lo largo de dos pisos y contará con sótano.

El inmueble, que apenas está en fase de planeación, gozará en los exteriores de extensas áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, casa de piscina, aunque se desconoce si mantendrá la cancha de tenis que tenía la propiedad anterior”.

“Probablemente no sea de extrañar que Pratt y Schwarzenegger eligieran la Zimmerman House como el lote que querían, porque la propiedad rodeada de árboles se encuentra casi justo enfrente de un complejo de dos casas propiedad de la madre de Schwarzenegger, Maria Shriver”, informó el portal Robb Report.

