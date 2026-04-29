Editorial: Golpe supremo al voto latino

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Derechos del Votante es un nuevo golpe a la influencia electoral ganada por los latinos.

La ley, aprobada en 1964, fue considerada en su momento como la legislación más importante desde la época de la Reconstrucción, después de la esclavitud. Su Sección 2 prohibe negar o reducir el derecho a votar tomando en cuenta la raza, incluyendo los mapas políticos que diluyen el poder electoral de los votantes de color.

Esto era antes de que los conservadores de la Suprema Corte comenzarán con la destrucción de la ley. En 2001, complicó impugnar las normas de votación discriminatorias, fuera del proceso de redistribución de distritos. En 2013, el Alto Tribunal eliminó el requisito de que los estados con historial de discriminación envien tengan que pasar por el Departamento de Justicia para ser aprobados.

Ahora el juez Samuel Alito escribió que sólo se aplica la Sección 2 cuando se discrimina “intencionalmente” por la raza. Eso no impide que los estados busquen una “ventaja partidista” de maneras que también pueden reducir el poder de voto de las comunidades minoritarias grandes y geográficamente compactas, según el magistrado.

En la práctica abre la puerta para la disputa de escaños en la Camara de Representantes que hoy están en manos de latinos y afroamericanos. La decisión quiere reemplazarlos con solo cambiar el distrito.

O sea que para crear un distrito de mayoría republicana se puede diluir el poder de una comunidad de minoría, dividiéndola en varios distritos, en vez de seguir la norma de respetar la integridad de las comunidades.

Para el votante latino este fallo conduce al desmantelamiento de distritos, dificulta las demandas por discriminación y disminuye el número cantidad de representantes en la Cámara de Representantes, al permitir a la legislatura estatal dividir a los votantes hispanos en distritos en donde su voz no sea relevante.

Un grupo de “no afroamericanos” de Louisiana demandaron porque el mapa electoral creó dos distritos de mayoría afroamericana, de un total de seis. Ahora esos distritos podrán regresar a manos republicanas.

El juez Alito cree que no hay más racismo, por eso hay que “actualizarse para los tiempos modernos” “ya que han ocurrido grandes cambios sociales”. Olvida que los cambios sociales positivos se deben a leyes, como la del Derecho del Votante que da una voz política a las minorías.

El Alto Tribunal envió un salvavidas a los republicanos que enfrentan un panorama desolador para las elecciones intermedias. Les permite a los políticos elegir sus votantes en vez de ser al revés y cambiar los distritos para dividir el poder de la minoría y ganar una elección que perderán de otra manera. Eso no es democracia.