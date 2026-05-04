¡Repasa los looks más impactantes de la Met Gala 2026!

La Met Gala es una de las veladas más esperadas del calendario de la moda y este año el tema elegido fue “Fashion Is Art”, el cual guarda relación directa con la nueva exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte.
Este año, Beyoncé regresó como coanfitriona del evento junto con Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.
El comité organizador estuvo encabezado por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz e incluye a figuras como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.
¡Repasa los mejores trajes de esta edición de la Met Gala!