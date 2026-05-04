¡Repasa los looks más impactantes de la Met Gala 2026!

La Met Gala es una de las veladas más esperadas del calendario de la moda y este año el tema elegido fue “Fashion Is Art”, el cual guarda relación directa con la nueva exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte.

Esta premisa dio pie a interpretaciones tan diversas como arriesgadas: desde Bad Bunny convertido en un hombre de tercera edad hasta Heidi Klum desfilando como una estatua viviente.

Este año, Beyoncé regresó como coanfitriona del evento junto con Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

El comité organizador estuvo encabezado por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz e incluye a figuras como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.

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Beyonce

Después de 10 años sin asistir a la Met Gala, Beyoncé volvió y eligió un diseño hecho por Olivier Rousteing, exdirector creativo de Balmain.

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Madonna

Madonna volvió a la Met Gala con un vestido negro con una gran capa. El diseño es de Saint Laurent, diseñado bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello.

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Katy Perry

Katy Perry impresionó en la Met Gala 2026 con su vestido de Stella McCartney

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Kendall Jenner

Kendall Jenner en la Met Gala 2026. El vestido es de Zac Posen, el actual director creativo de GAP. Se inspiró en la escultura de Victoria Alada de Samotracia, icono de la Grecia clásica.

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Margot Robie

Margot Robbie llegó a la Met Gala con un vestido de alta costura de la casa Chanel.

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Nicole Kidman

Nicole Kidman, una de las coanfitrionas de la noche, llegó con un vestido color rojo de Chanel.

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Bad Bunny

Bad Bunny convertido en un hombre de tercera edad en la Met Gala. Fue uno de los atuendos más comentados de la noche.

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Heidi Klum

Heidi Klum como una estatua viviente en la Met Gala.

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