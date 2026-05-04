Bad Bunny se convirtió en un hombre de la tercera edad para la Met Gala

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, volvió a paralizar las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte. En la edición 2026 de la Met Gala, el artista no solo destacó con su look, sino que realizó una performance visual que ya se perfila como el momento más comentado de la noche: una transformación radical en un hombre de la tercera edad.

El intérprete de “Monaco” desafió los estándares convencionales de la belleza al lucir un maquillaje protésico hiperrealista que le sumó décadas de vida, incluyendo arrugas profundas, manchas en la piel y una cabellera canosa meticulosamente peinada.

“Es parte de mi vida, tratar de hacer algo diferente. Este día de la Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarte de una manera diferente”, dijo el cantante al ser cuestionado por Vogue sobre su look.

Foto AP

El concepto, según expertos de moda, parece ser una interpretación audaz de la temática de este año, llevando la narrativa hacia la longevidad y la herencia cultural.

El atuendo consistió en un traje de estructura clásica pero con toques contemporáneos, utilizando textiles que evocaban la elegancia de épocas pasadas con cortes arquitectónicos modernos. Los accesorios no se quedaron atrás; lució joyas de reliquia y un bastón que no solo servía como apoyo para su caracterización, sino como un símbolo de poder y sabiduría.

“Exactamente 53 años. Tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero verme bien”, respondió al ser consultado sobre cuánto le tomó preparar su look.

En redes sociales, el impacto fue inmediato. Mientras algunos seguidores cuestionaban la decisión estética, la crítica especializada ha alabado su valentía.

Bad Bunny ha demostrado, una vez más, que la Met Gala no es solo una fiesta de disfraces de lujo, sino una plataforma para el arte conceptual.

Seguir leyendo:

· Heidi Klum deslumbra en la Met Gala 2026 al convertirse en una escultura viviente

· Met Gala: Los mejores looks de latinos en la alfombra roja en la historia del evento

· “La moda es arte”: Todo sobre el código de vestimenta para la Met Gala 2026