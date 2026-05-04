De Maluma a Rauw Alejandro: Los latinos que brillan en la Met Gala 2026

La escalinata del Museo Metropolitano de Arte se vistió de gala este lunes para celebrar la Met Gala 2026, un evento que este año abrazó la consigna “Fashion Is Art“.

En una edición marcada por la exploración del cuerpo como lienzo y la moda como escultura, la presencia latina, aunque más selecta que en años anteriores, logró acaparar todos los flashes, con Rauw Alejandro y Maluma a la cabeza.

El intérprete puertorriqueño reafirmó su estatus como icono de moda global. Siguiendo la línea estética que ya había asomado en los Grammy, Rauw Alejandro optó por un diseño de Yves Saint Laurent que desafió las convenciones masculinas.

Rauw Alejandro optó por un diseño de Yves Saint Laurent | Foto AP

Según Vogue, su look destacó por jugar con las proporciones y texturas, integrando perfectamente el concepto de “moda escultural” exigido por el dress code de este año. Su propuesta fue una oda a la vanguardia, consolidándolo como el asistente latino más arriesgado de la noche.

Por su parte, Maluma volvió a demostrar por qué es un invitado recurrente de Anna Wintour. El colombiano equilibró la sofisticación clásica con toques artísticos contemporáneos, presentándose con un traje de Tom Ford y joyería de Bvlgari que resaltaba la artesanía y el detalle meticuloso.

Maluma lució un diseño de Tom Ford y joyería de Bvlgari | Foto AP

Su presencia inyectó el carisma necesario a una alfombra roja que mantuvo el estándar de alta costura que define al evento.

En la alfombra roja también desatacó la presencia de Bad Bunny. El cantante puertorriqueo optó por un look totalmente negro, pero lo que más llamó la atención fue su transformación: usó maquillaje y peluca para simular una apariencia envejecida.

Foto AP

En una gala copresidida por figuras como Beyoncé y Nicole Kidman, los latinos no solo asistieron, sino que dictaron cátedra de cómo interpretar el arte a través del vestuario.

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