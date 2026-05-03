Met Gala: Los mejores looks de latinos en la alfombra roja en la historia del evento

La Met Gala no es solo el evento benéfico más importante del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, sino el escenario donde la moda se convierte en arte y narrativa.

A lo largo de los años, las celebridades latinas, especialmente las mexicanas, han utilizado esta vitrina para demostrar su influencia global, colaborando con las casas de alta costura más prestigiosas del mundo.

Salma Hayek se mantiene como la indiscutible referente de constancia y estilo. Su trayectoria en la gala comenzó en 1997 con un minimalista y sofisticado vestido negro de Versace, un regalo de Johnny Depp que marcó un hito por su sencillez.

Salma Hayek en la Met Gal de 2019 | Foto AP

Con el tiempo, Hayek ha evolucionado hacia interpretaciones más complejas, como el aclamado Gucci rojo con detalles de perlas de 2023, que rindió tributo a Karl Lagerfeld, o el etéreo diseño de Alexander McQueen en 2011.

Por su parte, Thalía ha reclamado el título de la “reina de la extravagancia”. Su disposición para arriesgar quedó plasmada en 2016 con un diseño plateado de Tommy Hilfiger y Gustavo Matta que abrazó la temática tecnológica del año.

Thalía en la Met Gala de 2016 | Foto AP

Aunque algunas de sus elecciones, como el look futurista de 2019, han generado debate, su capacidad para mantenerse en el centro de la conversación mediática es innegable.

La nueva generación está liderada por Eiza González, quien ha aportado una visión moderna y audaz. Su aparición en 2021 con un vibrante vestido rojo de Versace, inspirado en el glamour clásico de Hollywood pero con un toque vanguardista, la posicionó como una de las favoritas de la crítica especializada.

Eiza González en la Met Gala de 2018 | Foto AP

Otros artistas latinos que han destacado con sus looks en ediciones recientes de la Met Gala son Bad Bunny, Maluma, J Balvin, Karol G y Shakira.

Shakira en la Met Gala de 2024 | Foto AP

Con cada edición, el talento latino reafirma que su presencia en la alfombra roja es sinónimo de audacia, sofisticación y un profundo entendimiento del lenguaje de la moda.

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