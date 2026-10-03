Trump anuncia cheques de $90 para más de 20 millones de adultos mayores con Medicare

El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos comenzará a entregar un pago único de $90 a más de 20 millones de personas inscritas en Medicare, con el objetivo de ayudar a cubrir las primas de la Parte B.

El anuncio fue realizado la noche del viernes 2 de octubre a través de Truth Social y posteriormente la Casa Blanca publicó una ficha informativa con detalles del programa. De acuerdo con esa información, la mayoría de los beneficiarios elegibles recibirán el dinero mediante depósito directo a principios de octubre. Quienes no tengan depósito directo recibirán un cheque por correo.

Trump había descrito el pago como un cheque de “casi $100” para más de 20 millones de adultos mayores. Sin embargo, la Casa Blanca precisó que el monto será de $90 por persona.

I am pleased to announce that my Administration will, immediately, begin sending “Checks” of nearly $100 to over 20 MILLION wonderful Seniors to help pay for their Medicare Part B premiums, which we have already reduced by significant amounts. This money will come from the? pic.twitter.com/jhbgIRqmOX — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 3, 2026

El dinero saldrá del Medicare Improvement Fund, un fondo creado por el Congreso en 2008 y que, según la administración, cuenta con $2,000 millones destinados a realizar mejoras al programa tradicional de Medicare.

No todos los beneficiarios de Medicare Parte B recibirán el pago. La Casa Blanca señaló que quedan fuera quienes ya tienen sus primas cubiertas por Medicaid y quienes pagan un ajuste relacionado con sus ingresos, conocido como IRMAA.

Trump vincula el anuncio con los $5,000

En su publicación, Trump también aseguró que estos pagos son independientes de los reembolsos de $500 que su administración comenzó a distribuir a cerca de un millón de personas por cobros relacionados con planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Además, el presidente volvió a mencionar su propuesta de entregar un “dividendo Trump” de $5,000 a los ciudadanos estadounidenses si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato.

“El muy popular Dividendo Trump de $5,000 será distribuido a cada Ciudadano Estadounidense si, y cuando, los Republicanos ganen las Elecciones de Medio Término”, escribió.

La promesa de los $5,000 fue planteada previamente por Trump durante la convención republicana de septiembre. FactCheck.org señaló que el plan tendría un costo superior a $1 billón y requeriría recursos suficientes para financiarlo.

Reuters destacó que el anuncio de los pagos de Medicare ocurre poco más de un mes antes de las elecciones de noviembre, mientras que la propuesta de $5,000 continúa siendo una promesa política y no un pago actualmente establecido.

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