Vance enfría promesa de Trump de $5,000 y revela quiénes podrían recibir el pago

La promesa de un posible pago de $5,000 para ciudadanos estadounidenses dio un giro después de que el vicepresidente JD Vance matizara las declaraciones de Donald Trump y dejara entrever que el supuesto dividendo no sería entregado de manera general.

El cambio de tono ocurrió después del discurso de Trump en la convención republicana de mitad de mandato en Dallas. El presidente había asegurado ante sus seguidores que, si los republicanos conservaban el control de la Cámara de Representantes y el Senado, los estadounidenses recibirían $5,000.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben $5,000”, afirmó Trump durante el evento. Sin embargo, Vance ofreció posteriormente una explicación que modificó una de las características más llamativas de la propuesta.

De acuerdo con The Guardian, Vance reveló que solo ciertas personas podrían recibir el dinero, ya que los estadounidenses con mayores ingresos quedarían fuera del posible programa. El vicepresidente también planteó que los recursos podrían proceder de los ingresos generados por los aranceles impuestos por el gobierno.

La precisión es relevante porque el anuncio presidencial no había incluido detalles sobre los requisitos para recibir el dinero ni sobre la manera en que se distribuiría.

“Lo que el presidente está diciendo es: ‘Si siguen beneficiando al pueblo estadounidense, si nos mantienen en el poder y nos permiten continuar haciendo estas cosas, entonces participarán de parte de los beneficios de esta increíble riqueza que estamos creando en los Estados Unidos de América’. No creo que sea una idea controvertida”, dijo Vance en entrevista con el presentador de FOX, Baier.

Vance abre dudas sobre los $5,000

El planteamiento del vicepresidente también deja una pregunta pendiente: ¿cuánto dinero podría recaudar realmente el gobierno mediante los aranceles para financiar un pago de esa magnitud?

De acuerdo con The Guardian, los ingresos arancelarios no alcanzarían para cubrir una entrega de $5,000 a todos los ciudadanos adultos, lo que agrega dudas sobre la viabilidad económica de la propuesta. Vance, sin embargo, tiene otra visión, al argumentar que los ingresos generados por los aranceles de Trump estaban ayudando al gobierno a reducir la deuda e incluso afirmó que, en última instancia, los estadounidenses deberían recibir una parte de las ganancias económicas resultantes.

Sin embargo, cualquier programa de este tipo necesitaría la participación del Congreso, por lo que el anuncio de Trump no representa por sí mismo la aprobación de un nuevo beneficio económico.

La Casa Blanca no había presentado detalles sobre cómo funcionaría el supuesto dividendo, quiénes serían elegibles ni cuándo podrían comenzar los pagos.

Vance tampoco presentó un mecanismo concreto para determinar a los beneficiarios.

El episodio deja así una diferencia entre el mensaje original de Trump y la explicación posterior de su vicepresidente. Mientras el presidente habló de que los estadounidenses recibirían $5,000 si los republicanos ganaban las elecciones, Vance introdujo condiciones que podrían limitar considerablemente el alcance de esa promesa.

La estrategia económica de los republicanos

El anuncio llega en medio de los esfuerzos del Partido Republicano por mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Trump utilizó buena parte de su discurso para pedir respaldo a los candidatos republicanos y advertir sobre lo que, según él, ocurriría si los demócratas recuperan alguna de las cámaras.

Pero la intervención de Vance aporta un elemento distinto al debate: la promesa de $5,000 todavía carece de detalles concretos y su alcance podría ser mucho menor al sugerido inicialmente por Trump.

Por ahora, no existe un programa aprobado que garantice ese pago. La propuesta tendría que superar el proceso legislativo correspondiente y definir tanto su fuente de financiamiento como los requisitos para acceder al dinero.

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