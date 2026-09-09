Trump mueve $25.8 millones para blindar al Partido Republicano, con donadores ocultos

La maquinaria política de Donald Trump acaba de poner una cantidad considerable de dinero sobre la mesa para intentar conservar el poder republicano en el Congreso. Un nuevo Super PAC, llamado No Going Back PAC Inc., reservó $25.8 millones en publicidad para apoyar a candidatos republicanos en siete contiendas consideradas relevantes para las elecciones intermedias de Estados Unidos.

The New York Times reveló que identificó vínculos entre el nuevo comité y MAGA Inc., el principal Super PAC asociado con Trump. De acuerdo con dos personas familiarizadas con los planes de gasto, la organización concentra buena parte de sus recursos en las carreras al Senado de Nuevo Hampshire y Alaska.

El movimiento destaca por la velocidad con la que apareció el nuevo grupo. No Going Back PAC Inc. fue constituido el 1 de septiembre, apenas una semana antes de que comenzaran las reservas publicitarias. Esa fecha también le permite retrasar hasta octubre la presentación de documentos que permitan conocer quiénes están detrás de su financiamiento.

El dinero se concentra en carreras clave

Según datos de AdImpact, citados por el mismo medio, el gasto contempla $9.6 millones para Nuevo Hampshire y $7.7 millones para Alaska. También fueron reservados recursos para las contiendas senatoriales de Michigan, Ohio, Carolina del Norte y Georgia, además de una competida elección para la Cámara de Representantes en Pensilvania.

El tamaño de la operación resulta especialmente significativo porque representa, hasta el momento, la mayor inversión vinculada al fondo político de Trump para las elecciones de mitad de mandato. MAGA Inc. ha mantenido una reserva superior a $400 millones, aunque dentro del Partido Republicano existían dudas sobre cuánto de ese dinero terminaría destinado a las campañas de noviembre.

El nuevo comité asegura en su sitio web que realiza “gastos independientes” para respaldar a candidatos que comparten los valores de sus fundadores y financiadores. Sin embargo, todavía no existe información pública que permita conocer quiénes son esos financiadores.

El grupo fue constituido por Charles Gantt, estratega republicano especializado en financiamiento electoral que también ha manejado documentación de organizaciones relacionadas con Trump, incluida MAGA Inc. Tanto Gantt como un portavoz de MAGA Inc. fueron contactados para obtener comentarios, pero no respondieron de inmediato, según el reporte del medio antes mencionado.

La ofensiva llega en un momento particularmente importante para los republicanos. Trump participa en una inédita convención de mitad de mandato en Dallas, concebida para movilizar a la base republicana antes de la elección de noviembre. Reuters señala que el presidente busca convertir su influencia política en apoyo para candidatos que intentarán conservar el control del Congreso.

El desembolso también muestra que la estrategia republicana no dependerá únicamente de los candidatos. Con millones de dólares en publicidad entrando en las contiendas más disputadas, el equipo político de Trump parece decidido a utilizar su enorme capacidad financiera para mantener al Partido Republicano competitivo en el mapa electoral.

Una organización que todavía guarda sus nombres

La incógnita central permanece: quién financia No Going Back PAC Inc. Por ahora, el grupo puede operar sin revelar públicamente a sus principales donantes, mientras empieza a colocar anuncios en estados donde cada dólar puede tener un impacto considerable.

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